الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تعلن حالة طقس غدا الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق

الطقس
الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس غدٍ الجمعة الموافق 23/ 2/ 2024، على  مختلف محافظات الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشهد طقس الغد؛ زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، والتي تزيد من الإحساس بدفء الأجواء، موضحة أن درجة الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، جنوب الصعيد 21 درجة مئوية.

وفي السياق ذاته؛ أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس الأيام المُقبلة، بدءا من السبت ارتفاعا في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أنَّه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الاثنين المقبل 24 درجة مئوية على أن تنخفض قيم درجات الحرارة مرة أخرى بحلول يوم الثلاثاء.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

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