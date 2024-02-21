عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المُقبلة، اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 إلى الإثنين 26 فبراير 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وأعلنت الهيئة في بيان لها، أنَّه يسود اليوم الأربعاء طقس مستقر ودافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 22 فبراير والجمعة 23 فبراير 2024

شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 24 فبراير والأحد 25 فبراير 2024

شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 26 فبراير 2024

شبورة مائية (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة: