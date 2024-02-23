الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ممثل النرويج أمام "العدل الدولية": المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام عملية السلام

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال ممثل النرويج أمام محكمة العدل الدولية، إن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية عقبة أمام عملية السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف ممثل النرويج أمام العدل الدولية، في اليوم الخامس من جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس عمليات ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية.

وتابع: "إسرائيل تستخدم عدوانها العسكري لاحتلال الأراضي الفلسطينية في انتهاكٍ واضح لاتفاقية جنيف الرابعة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل امتداده على الأراضي الفلسطينية متحديًا القوانين الدولية، كما شدد على أن حق تقرير المصير للشعوب منصوص عليه في مواثيق الأمم المتحدة.

العدل الدولية النرويج إسرائيل فلسطين المستوطنات الإسرائيلية محكمة العدل الدولية القاهرة الإخبارية

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