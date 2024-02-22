الخميس 22 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف وتطوير الطرق بمدينة قنطور

الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد رحمي

أكد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في مختلف الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لتفقد أعمال الرصف والتطوير بمركز ومدينة قطور بحضور عدد من القيادات التنفيذية.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بطول ٢ كم وعرض ١٨ م، كما تفقد المحافظ عددا من الشوارع المزمع رصفها في الخطة الاستثمارية الجديدة بمدينة قطور.

تفقد الطرق الرئيسية بالمدن

وأكد رحمي، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ، أعمال التطوير بمدخل سبرباي بطنطا بمسطح ١٢٠٠ متر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة، ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة "١٠٠ مليون شجرة".

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