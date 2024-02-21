رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الشهري لمجلس شئون الدراسات العليا

انعقد اليوم الاجتماع الشهري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ومديري الدراسات العليا، والعلاقات الثقافية بالجامعة.

فى بداية الاجتماع أرسل الدكتور محمود ذكى، رسالة طمأنة للباحثين بالجامعة ونفى ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى من شائعات بشأن التعامل بالعملة الأجنبية داخل الجامعة وتحميل الطالب مصروفات بالدولار، موضحا أن القرار الخاص بإعتماد مجلس الجامعة للخطة الاستراتيجية لدعم المكانة الريادية والتصنيف الدولي للجامعة، لتحسين السمعة الأكاديمية للجامعة، والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية للجامعة.

خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة طبقا لما هو مدرج فى جدول الأعمال ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا والموافقة على عدد من التسجيلات لدرجتى الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة.



الاعلان عن مسابقة متميزة لاختيار أفضل البحوث فى التخصصات التى تدعم الاقتصاد المحلى

كما ناقش المجلس عدد من قرارات الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بشأن الاعلان عن مسابقة متميزة لاختيار أفضل البحوث فى التخصصات التى تدعم الاقتصاد المحلى فى مجالات اقتصاديات وتكنولوجيا تحلية المياه، اقتصاديات وتكنولوجيا توفير الطاقة واستخدام الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة، البحوث التطبيقية فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، تطوير تكنولوجيا بطاريات الطاقة الكهربية، إضافةً إلى عمل حصر للمشروعات البيئة التطبيقية فى كل كلية لدعم رؤية الجامعة فى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاركة فى المناطق الصناعية بالمحافظة كبيت خبرة يتم الاستعانة بها فى هذه المشروعات، كما تمت مناقشة التقارير المعروضة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضور المؤتمرات والمهمات العلمية والندوات.