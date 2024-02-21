مصرع شاب سقط من مصعد بأحد الأبراج السكنية في طنطا

لقى شاب في العقد الرابع مصرعه بعد سقوط مصعد بأحد الأبراج السكنية بشارع البحر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى المستشفى المنشاوي العام.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب سقط من مصعد خاص بأحد الأبراج السكنية بشارع البحر بطنطا.

تفاصيل الواقعة

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن الشاب في العقد الرابع من العمر ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال بمجرد سقوطه من المصعد، وتم نقلة في الحال الي مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر، تكثف مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية جهودها لتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمحيط مستشفى قطور المركزي، لاكتشاف الشخص الذى قام بإلقاء طفل صغير لا يتعدى عمره يومين بجوار إحدى الغرف بمستشفى قطور العام.

كشف مصدر داخل مستشفى قطور المركزي أن الطفل الذى تم اكتشافه بجوار إحدى الغرف داخل المستشفى يعانى من إعياء كامل "جفاف "، وتم إدخال على الفور الحضانات لرعايته والكشف عليه، مشيرا أن الطفل حالته العامة غير جيدة وخصوصا أنه كان ملقى على الأرض في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تعيشها البلاد.