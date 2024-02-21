الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة بمستشفى قطور.. والمباحث تفرغ الكاميرات

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

تكثف مباحث مركز قطور بمحافظة الغربية، من جهودها لتفريغ جميع الكاميرات الموجودة بمحيط مستشفى قطور المركزى لاكتشاف الشخص الذي ألقى طفل صغير لا يتعدى عمره يومين بجوار إحدى الغرف بمستشفى قطور العام. 
 

 

وكشف مصدر داخل مستشفى قطور المركزى، أن الطفل يعاني من إعياء كامل "جفاف" وتم إدخاله على الفور الحضانات لرعايته والكشف عليه، مشيرا إلى أن الطفل حالته العامة غير جيدة وخصوصا أنه كان ملقى على الأرض.


 

وسادت حالة من السخط  والغضب بين أهالى مدينة قطور بعد العثور على طفل حديث الولادة  بجانب أحد الغرف داخل مستشفى قطور العام  بالقرب من بوابة رقم 2  طريق كفر الشيخ.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل المستشفى العام بقطور بجانب أحد الغرف.

مباحث مركز قطور لتفريغ جميع الكاميرات مستشفى قطور المركزي اعياء كامل جفاف يرتدي ملابسة كاملة

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العثور على طفل حديث الولادة بجوار غرفة بمستشفى قطور العام

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