العثور على طفل حديث الولادة بجوار غرفة بمستشفى قطور العام

سادت حالة من السخط والغضب بين أهالى مدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية بعد العثور على طفل حديث الولادة بجانب أحد الغرف داخل مستشفى قطور العام بالقرب من بوابة رقم 2 طريق كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة داخل المستشفى العام بقطور بجانب أحد الغرف.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل حديث الولادة لا يزيد عمره عن يومين يرتدي ملابسه كاملة وعثرت عليه الممرضة من خلال بكائه الشديد وتم نقله إلى قسم الحضانات لحين العثور على أهله.

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.