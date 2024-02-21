الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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انطلاق فعاليات "دورة فقه الصيام" للأئمة بـ "أوقاف الغربية"

الصيام
الصيام

انطلقت  الموافق فعاليات  "دورة  فقه الصيام " للسادة الأئمة بأوقاف الغربية وذلك استعدادًا للشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وعملًا على النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا، برعاية الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ خالد خضر  وكيل الوزارة..
 

افتتاح الدورة في المركز الثقافي بالمسجد الاحمدي لـ 100 إمام وخطيب

وأكد فضيلة الشيخ خالد خضر  ، وكيل وزارة أوقاف الغربية، أنه تم افتتاح دورة فقه الصيام من المركز الثقافي بالمسجد الأحمدي  لـ 100 إمام وخطيب بأوقاف الغربية.

وقد تناولت هذه الدورة الحكمة من فرض الصيام، ودوره في تنمية روح التكافل الاجتماعي والترابط والشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والمساكين، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

كذلك تناولت بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام، خاصة ما يتعلق بالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومرضى الربو، وأحكام وضع القطرات في العيون، وبين أن أحكام الإسلام قائمة على التيسير.


وقد افتتح دورة فقه الصيام التوعوية التربوية الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وحاضر فيها  الأستاذ الدكتور حسن السيد حامد خطاب، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة المنوفية.

دورة فقه الصيام شهر رمضان المبارك وزير الأوقاف بالمسجد الاحمدى الدراسات الإسلامية

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