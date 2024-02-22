عميد "آداب طنطا" يستقبل وفدًا من الشركة المانحة لتجديد رخصة شهادة الأيزو

استقبل الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب جامعة طنطا صباح اليوم الخميس، وفدًا من الشركة المانحة لتجديد رخصة شهادة الأيزو بكلية الآداب برئاسة الدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والدكتورة نجوى احمد عبدالعزيز رئيس فريق المراجعين

والدكتورة سمر فؤاد عمر مراجع خارجي للشركة العربية المانحة لتجديد رخصة شهادة الأيزو.

جاء ذلك بحضور الدكتورة تفيدة محمد عبدالجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هاله ندا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، وأمين عام الكلية، حيث بدأ اللقاء بالاجتماع مع إدارة الكلية برئاسة الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ووكلاء الكلية,

تحقيق المركز الثاني فى محو الأمية وتعليم الكبار وجائزة التميز الداخلي للأداء

وأشار عميد الكلية خلال الاجتماع بشرح مفصل إلى الإمكانات البشرية والمادية وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بكلية الآداب جامعة طنطا والطفرة الهائلة التي تحققت بالكلية على المستوى الاعتماد لأربعة برامج أكاديمية، وكذلك تحقيق المركز الثاني فى محو الأمية وتعليم الكبار وجائزة التميز الداخلي للأداء المؤسسى للجامعة هذا العام الجامعي الحالى.

رئيس جامعة طنطا يترأس الاجتماع الشهرى لمجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

وفي سياق متصل، انعقد اليوم الاجتماع الشهري لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، ومديري الدراسات العليا، والعلاقات الثقافية بالجامعة.

فى بداية الاجتماع أرسل الدكتور محمود ذكي رسالة طمأنه للباحثين بالجامعة ونفى ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن التعامل بالعملة الأجنبية داخل الجامعة وتحميل الطالب مصروفات بالدولار، موضحًا أن القرار الخاص بإعتماد مجلس الجامعة للخطة الاستراتيجية لدعم المكانة الريادية والتصنيف الدولي للجامعة، لتحسين السمعة الأكاديمية للجامعة، والارتقاء بالتصنيفات الدولية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية للجامعة.

خلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا والبحوث بكليات الجامعة طبقا لما هو مدرج فى جدول الأعمال ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا والموافقة على عدد من التسجيلات لدرجتى الماجستير والدكتوراه بكليات الجامعة.