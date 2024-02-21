الأربعاء 21 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد صناديق جمع القمامة وتطوير المرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد صناديق جمع القمامة

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة هيئة الأبنية التعليمية، عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أعمال تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات.

واستمع المحافظ  لشرح تفصيلي من المهندس عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ عن الأعمال التي تم تنفيذها بالمدرسة بالجهود الذاتية، حيث تم تطوير ساحة المدرسة والكافيتريا، وملعب الكرة الطائرة وملعب كرة السلة بمساحة 10 × 15، مسرح المدرسة بمساحة 6 × 15 مترا، وتركيب بلاط الإنترلوك وتشجير المدرسة وتركيب إضاءات ونظام صوت وكاميرات للحماية وإضافة صناديق للقمامة.

الغربية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها 

وأشاد المحافظ بالدور المتميز الذي يقوم به النائب عبدالخالق عياد في تطوير مدينة كفر الزيات، مشيرا إلى أن الغربية تتميز بالعطاء الدائم والمشاركة الفعالة لأهلها ومؤسسات المجتمع المدني بها مع الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، وأيضا تقديم الدعم للدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات والخدمات عملًا على راحة المواطنين بنطاق المحافظة.

وتفقد المحافظ معرض الاقتصاد المنزلي للمشغولات اليدوية، ومعرض التربية الفنية بالمدرسة، مشيدا بمواهب الطلاب بالمدرسة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد صناديق القمامة المتحركة الجديدة التي تم التبرع بها بالجهود الذاتية لدعم منظومة النظافة بكفر الزيات، فتفقد المحافظ 15 صندوق معدن كبيرا، 20 صندوق معدن صغيرا، وأكد محافظ الغربية استمرار دعم منظومة المخلفات الصلبة بمعدات جديدة تساعد في الارتقاء بالمظهر العام.

واستمرت الجولة بمتابعة المحافظ ومرافقيه الأعمال بالمرحلة الثانية من الكورنيش التي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، وأوضح النائب عبدالخالق عياد أنه سيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض، بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية  لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة كفر الزيات، حيث تم عرض فيديو لإنجازات مركز ومدينة كفر الزيات وقام المحافظ بتكريم النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ وإهداء درع المحافظة له تقدير لجهوده المبذولة في كفر الزيات وتقديرا لما قدمه من عطاء دون كلل أو ملل لتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع عليهم، وكرم عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات لتميزه في العمل.

هيئة الأبنية التعليمية ومدينة كفر الزيات تطوير مدرسة كفر الزيات الثانوية بنات رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس الشيوخ ساحة المدرسة بلاط الإنترلوك

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