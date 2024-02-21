الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الغربية": تنظيم ندوات تعريفية للعاملين حول مفاهيم الحوكمة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الغربية، ندوات تعريفية للعاملين بالمديرية عن مفاهيم الحوكمة التي توضح المفاهيم الأساسية والإطار الاستراتيجي والتنظيمى لها وكذلك دور التكنولوجيا في تطبيق الحوكمة وأهميتها وعلاقتها بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة مختلف الخدمات والأنشطة.

وذلك في إطار رؤية وزارة الصحة والسكان بتعزيز ثقافة الحوكمة، وتزامنا مع إعلان الأسبوع الثالث من شهر فبراير (١٨-٢٢ فبراير ٢٠٢٤) أسبوعًا للحوكمة بوزارة الصحة والسكان.

ووجه الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، بتنفيذ تلك الندوات التعريفية بالحوكمة والتي تأتي اتساقًا مع رؤية مصر 2030، لتعزيز الحوكمة بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك دور الرقابة والمتابعة الداخلية والحوكمة والتي تعتبر أداة أساسية في المؤسسات الحكومية لترسيخ آليات الحوكمة، وتطبيق أطر فعالة للإدارة الرشيدة بالمنظومة الصحية. يشمل ذلك وضع آليات لاتخاذ القرار بشكل تشاركي مبنى على البراهين العلمية والمساءلة والشفافية واللامركزية وحكم القانون بلا تمييز.

تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لأهمية الحوكمة بالمؤسسات الإدارية بالدولة

وقال عبد الله الجبالى مسئول الحوكمة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، إن تنظيم هذه الندوة يأتي تفعيلا لأهمية الحوكمة بالمؤسسات الإدارية بالدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تبادل المعارف والخبرات، وتنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالقطاع الصحي بالغربية لتبني نهج الاستدامة  وتطوير إمكانات وكوادر مهنية جيدة وبهدف تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية وعدم تعرض المريض للإقصاء أو التمييز وهو ما ينعكس على القيمة الانسانية للقطاع انعكاسا واضحًا في توفير رعاية صحية عالية بجودة عالمية.

المفاهيم الحوكمة التي توضح المفاهيم الأساسية والإطار الإستراتيجي بالتحول الرقمي والميكنة وحوكمة الصحة والسكان الدكتور أسامة احمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية

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