وكيل صحة الغربية يستعرض الخطة الاستراتيجية لخدمات الرعاية الصحية بالمنظومة

عقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة التأمين الصحي بالغربية بقيادة الدكتور تامر مدكور والأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليميه، لبحث أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة ووضع الخطة الاستراتيجية لخدمات الرعاية الصحية بالمنظومة، مشيدا بالدورالمهم الذي تقوم به مستشفيات التأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليمية التي تشارك في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وخلال الاجتماع استعرض وكيل الوزارة ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل وأهميته كمشروع قومي، وتكثيف التعاون بين كافة المعنيين من قيادات القطاع الصحي بالغربية لرفع معدلات الأداء للوصول إلى النتائج المستهدفة من استخدام وسائل تنظيم الأسرة ورفع الوعي المجتمعي لدى المستهدفين، ومتابعة خطط الانتهاء من اعتماد مستشفي حميات المحلة بهيئة الرقابة والاعتماد، وكذلك متابعة تنفيذ برنامج مقاومة المضادات الحيوية وعرض مؤشرات المستشفيات، ومؤشرات أداء وحدات مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية.

رفع كفاءة المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الصحي بالغربية

كما أكد رفع كفاءة المستشفيات والمراكز التابعة للقطاع الصحي بالغربية ووضع الأولويات لتقديم خدمات يستفيد منها المواطن، مشددا على متابعة سير العمل بمختلف المستشفيات، بالمرور على كافة المنشآت الصحية بصفة دورية بالمحافظة لمتابعة العمل على أرض الواقع والتأكد من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، لافتًا إلى استمرار المرور الدوري على المنشآت الصحية وفقًا لآليات عمل محددة ومستدامة، لما يحققه من مردود إيجابي على مستويات الاداء ترددات المرضى، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وقد قام الدكتور أسامة بلبل، بجولة تفقدية بمستشفي حميات المحلة رافقه الدكتور تامر مدكور وقيادات التأمين الصحي والأمانة العامة للمراكز المتخصصة وهيئة المستشفيات التعليميه لمتابعة سير العمل وتواجد الأطباء.