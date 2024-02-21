الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-2-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاربعاء

ارتفعت معدلات البحث عن سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024، عبر محرك البحث “جوجل”، حيث يعد سعر الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية التي تؤدي إلى تغير حركة أسعار السلع في الأسواق في مختلف دول العالم.

كم سعر الدولار اليوم الأربعاء؟

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصراف الآلي ، حيث شهد سعر الدولار اليوم في مصر 2024 استقرارًا وفقًا للأسعار المعلنة عبر شاشات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

«الدستور» يقدم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية والسلع والذهب على مدار تعاملات اليوم.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار اليوم الاربعاء الموافق 21 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات بالبنوك اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر استقر اليوم الاربعاء الموافق 21 فبراير 2024 خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الاربعاء الموافق 21 فبراير 2024 شهدت استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل:

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.22 جنيه للشراء، 100.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو بلغ 33.30 جنيه للشراء، و33.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني بلغ 38.90 جنيه للشراء و39.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع

txt

تحديث لحظي.. استمرار تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

txt

سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار الان توقعات سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك اعلى سعر للدولار سعر الدولار الدولار فى الصرافة الدولار فى مصر الان الدولار في البنك الدولار مقابل الجنيه

مواد متعلقة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024 في مصر خلال التعاملات المسائية

مقابل الجنيه المصري.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مصر بمنتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصر 2024 في التعاملات المسائية

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3-1-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-12-2023 في مصر مقابل الجنيه المصري

اعرف سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-12-2023 خلال التعاملات المسائية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

عاجل.. كولر يجرى تغييرات على تشكيل الأهلى ويحذر من خطورة ميدياما

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

"جثمان مدفون داخل شنطة".. أول صور لـ طالب البساتين ضحية غدر أصدقائه

مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ومازال الإفك الصهيوني مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية