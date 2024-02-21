الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الجامعة العربية تنظم ورشة عن "البريكس" الأحد المقبل

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "قطاع الإعلام والاتصال، وإدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية" ورشة عمل، الأحد المقبل، بعنوان "توسع البريكس: الأدوار المحتملة والتحديات التي ستواجهها الدول الشرق أوسطية والإفريقية"، وذلك بالتعاون مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ومركز "ايجيبشن انتربرايز" للسياسات والدراسات الإستراتيجية.


ويشارك في أعمال هذه الورشة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصون في الاقتصاد والعلاقات الدولية في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية العربية.


وقال مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتور علاء التميمي، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن انعقاد هذه الورشة العلمية يأتي انطلاقًا من مبادرة إطلاق "الشبكة العربية لمراكز الفكر"، والمنبثقة عن توصيات الملتقى السنوي الأول لمراكز الفكر في الدول العربية في ديسمبر 2023، ككيان فكري وبحثي يعبر عن هويتنا العربية عبر إقامة الفعاليات المشتركة والتبادل المعرفي والتعاون البحثي، وتسليط الضوء على دور مراكز الفكر في دعم صناعة القرار وتنوير وتوعية الرأي العام، وبناء القدرات وصولا إلى شراكة وثيقة لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية. 

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تحديد خيارات المستقبل 


ونوه "التميمي" إلى إبراز الأمانة العامة للجامعة العربية للمبادرات والرؤى الواقعية الناجحة من خلال جهد عربي مشترك يتقدمه البحث العلمي وجوهره التفكير الإستراتيجي كعامل حاسم في تحديد خيارات المستقبل ويمكن تطبيقها على الواقع العربي، مع مراعاة الخصوصية التي تتسم بها التجربة العربية، وكذلك من البرنامج البحثي بعنوان: "البريكس والعالم"، والذي ينظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، ومركز "ايجيبشن انتربرايز "للسياسات والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية(إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية).


وأضاف أن هذه الورشة تمثل منصة للحوار المتبادل بين الخبراء والمتخصصين وصناع القرار، بهدف تسليط الضوء على ديناميكيات التفاعل المحتملة داخل التكتل وخارجه، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها توجهات القوى الدولية والإقليمية. كذلك تحليل الانعكاسات الجيو سياسية والاقتصادية للتوسع في عضوية التكتل؛ عالميًا وإقليميًا، ورصد التحديات التي ستواجه الدول الجدد في سبيل التكيف مع سياسات التكتل وأهدافه، ومعرفة الأدوار المحتملة للدول الإفريقية والشرق أوسطية داخل التكتل،وقياس مدى احتمالية قبول أو عدم قبول انضمام دول شرق أوسطية وإفريقية جديدة للتكتل.


وأوضح، أنه سيتم مناقشة موضوع الورشة من خلال محاور عمل متخصصة وهي:المحور الأول بعنوان" البريكس والعضويات الجديدة.. الدوافع والمكاسب"، والمحور الثاني "البريكس والعضويات العربية..فرص وتحديات"،والمحور الثالث" البريكس وعضوية الدول غير العربية..فرص وتحديات"،والمحور الرابع "البريكس والعضويات المنتظرة".

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