الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الأونروا: أكثر من 300 ألف طفل فى غزة محرومون من التعليم ويواجهون حربًا مروعة

الأونروا
الأونروا

 قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن حوالي 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم، بسبب الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. 

وأوضح المسئول الأممي في تصريح صحفي بجنيف، أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة، ويواجهون الآن حربا مروعة، مضيفا أن المدارس شمال غزة تضررت بشدة أو دُمرت بالكامل، وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية. 

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وأكد أن الذين يدعون لتفكيك "الأونروا" يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل. 

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قد أعلنت في بيان صدر عنها، أمس الثلاثاء، أن 5260 طالبا استُشهدوا و8985 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وأصيب 294 آخرون، إضافة إلى اعتقال 94. 

وأكدت الوزارة أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة. 

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"الأونروا": أكثر من 300 ألف طالب وطالبة بمدارس الوكالة توقف تعليمهم

وأشارت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لإضرار بالغة، وتدمير 40 بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمدارس الوكالة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بدء العدوان الإسرائيلي

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