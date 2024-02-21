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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اجتماع تحضيري للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي - الياباني

الجامعة العربية
الجامعة العربية

عقد الاجتماع التحضيري الأول للدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ لمناقشة كافة التحضيرات والموضوعات التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالتحضير لهذه الدورة والمزمع عقدها على مدار يومين في منتصف عام 2024 في العاصمة اليابانية "طوكيو". 


شارك في أعمال الاجتماع ممثلو كل من: قطاع الشؤون الاقتصادية،ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وقطاع الشؤون السياسية الدولية، ومدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي بالجامعة العربية، ومن الجانب الياباني ممثلو وزارتي الخارجية، والاقتصاد، وهيئة التعاون الدولي الياباني JETRO، بالإضافة إلى عدد من ممثلي سفارة اليابان بالقاهرة.

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التطلع إلى الوصول للنتائج المرجوة

وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين الطرفين لضمان نجاح فعاليات المنتدى والذي يعقد بعد توقف دام لفترة طويلة،معربين عن التطلع إلى الوصول للنتائج المرجوة والتي من شأنها دعم وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي- الياباني وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالزيارة الرسمية المقترح أن يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى طوكيو خلال فترة انعقاد المنتدى الاقتصادي.


وأكدت الجامعة العربية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن المنتدى الاقتصادي العربي - الياباني من أنجح منتديات التعاون التي عقدتها الأمانة العامة للجامعة نظرًا لما تمثله اليابان من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم،مشيرة إلى أن الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع اليابان لما لديها من خبرات، ريادة وإمكانيات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.


وأشارت إلى أنه تم عقد أربع دورات من المنتدى في السابق، في عام 2009 في اليابان،و 2010 في تونس،و 2013 في اليابان،و2016 في المملكة المغربية بالإضافة إلى عقد دورة مبسطة من المنتدى عام 2019 بالقاهرة، إلى جانب عقد سلسلة من جلسات مائدة مستديرة بين جامعة الدول العربية والجانب الياباني وUNDP حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.


كما تضمن البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني الإشارة إلى التطلع لعقد الدورة الخامسة لهذا المنتدى في اليابان خلال العام الجاري.


يذكر أن حجم التبادل التجاري العربي- الياباني خلال العام 2022 بلغ نحو 114 مليار دولار، كما تصنف اليابان ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة كبيرة في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات، كما تعد وسائل النقل، الحديد، والأجهزة الإلكترونية أهم صادرات اليابان للدول العربية.

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