الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

انطلاق معرض "EECA EXPO" بمركز القاهرة للمؤتمرات 29 فبراير

مركز القاهرة للمؤتمرات
مركز القاهرة للمؤتمرات

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، 

وتجري حاليا الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن، حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وقد تم اختيار دولة ليبيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.

ويضم المعرض منتجات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والسجاد والموكيت، والمراتب، والمفروشات والملابس الجاهزة، والأدوات المنزلية، والجلود، والأثاث المنزلي، والصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية، والحرف والصناعات اليدوية، كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية إلى جانب المشاركات الدولية.

وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة، إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد.

التجارة والصناعة الهيئة المصرية منتجات الأجهزة الكهربائية الصناعات المنزلية المعروضات منتجات المحافظات مجلس الوزراء القاهرة الدولي

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