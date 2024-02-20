الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. مصر تستضيف اجتماع رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء بدول الـ BRICS

اجتماع BRICS
اجتماع BRICS

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء؛ تستضيف مصر لأول مرة، غدًا الأربعاء، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، حيث سيتم مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 21- 22 من فبراير الجاري.

ويهدف مسئولو أجهزة المنافسة والأكاديميون في مجموعة البريكس إلى مناقشة كيفية تطبيق مبادئ قانون حماية المنافسة بشكل أكثر نشاطًا وشمولية للمساعدة في إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان "سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة"، وأخرى تحت عنوان "مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء نظرة عامة على التطورات الحالية"، والثالثة تحت عنوان "سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء".

أجهزة المنافسة تجارة الحبوب السوق العالمي الغذاء العالمية المنافسة سلاسل إمداد الغذاء

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