جاليري بيكاسو ينظم معرض "تدفق" للفنانة التشكيلية دينا ترجم.. الأحد

ينظم جاليري بيكاسو بالزمالك معرض بعنوان "تدفق" للفنانة التشكيلية دينا ترجم، وذلك في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 25 فبراير الجاري.

من هي الفنانة دينا ترجم

ولدت الفنانة المصرية المعاصرة دينا ترجم في مصر، وتعيش وتعمل حاليا في القاهرة وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في الفنون البصرية والهندسة المعمارية.

تتميز لوحات دينا ترجم بضربات الفرشة التعبيرية التي تنفجر بحماس. لقد تأثرت فالغالب بالحركة التعبيرية التجريدية وأسلوبها شخصي ومكشوف.

قالت دينا ترجم: "لقد كنت أحاول أن أفهم كيف تتشابك عقولنا وقلوبنا. لدينا هذا الاعتقاد بأن عقولنا، بخرائطها الواسعة من الاتصالات والطرق الخفية، وتقود أفكارنا وأفعالنا بطريقة منطقية للغاية. ولكن هناك دافع أكثر قوة وبديهية في القلب وهو غامض ولكنه بطريقة ما "يعرف" ماهو الصواب.