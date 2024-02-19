الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"زيت الحيتان" و"سيزيف والموت" في ليالي نوادي المسرح بثقافة الجيزة

العرض الثاني بعنوان
العرض الثاني بعنوان سيزيف والموت

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي، بفرع ثقافة الجيزة، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وضمن عروض الليلة الثالثة، شهد مسرح مركز الجيزة الثقافي، عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "زيت الحيتان" للمخرج حسام الطحان، وتدور أحداثه حول الصراع بين قوة النجاح والرغبة في تحقيق الذات، وبين قوة الحب، ويظهر العرض صعوبة الاختيار بينهما، وحتمية الاختيار التي تستوجب خسارة الحب في مقابل النجاح أو النجاح في مقابل الحب.

بينما كان العرض الثاني بعنوان "سيزيف والموت" من إخراج فاطيما محمد، ويدور العرض في إطار درامي به مزيج من الكوميديا والفانتازيا والتراجيديا، متناولا أسطورة سيزيف وعقابه الأبدي، ومحاولاته لإنقاذ البشرية وكيف رفض البشر محاولاته لإنقاذهم، وتعاونهم مع هيديس معبود الموت وأريز معبود الحرب، واعترافهم بأن الموت هو الحقيقة الوحيدة التي لا مفر منها.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وشهد العروض سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الفنان د. علاء قوقة، الناقدة لمياء أنور، وإيمان محمد من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، وأعضاء لجنة التحكيم المخرج أحمد طه، والمخرج محمد طايع، الناقدة رنا عبد القوي، ودعاء حسن مقرر اللجنة.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، 26 عرضًا مسرحيًا منها 14 عرضا لفرع ثقافة الجيزة، يستمر عرضها حتى 22 فبراير الحالي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح الإقليمي ثقافة الجيز مسرح فى كل حتة في مصر برامج وزارة الثقافة

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