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الثقافة

الأحد.. مناقشة ديوان "غياب حر" لعاطف عبد العزيز ببيت الشعر

ديوان غياب حر
ديوان غياب حر

يعقد بيت الشعر العربي، التابع لـ صندوق التنمية الثقافية، ندوة لمناقشة ديوان "غياب حر"، للشاعر عاطف عبدالعزيز وذلك في السادسة من مساء الأحد المقبل بمقر بيت الشعر ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر.

يناقش الديوان الشاعر والناقد د.أمجد ريان والناقد الدكتور محمد عبدالباسط عيد ويدير المناقشة الشاعر عماد غزالي.

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وصدر ديوان "غياب حر " حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ويعد استكمالًا لمسيرة شعرية حافلة لأحد أهم الأصوات في متن الشعرية العربية الجديدة، حيث يعد عاطف عبدالعزيز من أبرز شعراء جيل الثمانينيات في الشعر المصري.

يأتي (غياب حر) بعد أحد عشر ديوانا لعاطف عبدالعزيز، وهي: "ذاكرة الظل"، و"حيطان بيضاء "، و"كائنات تتهيأ للنوم" و" سياسة النسيان"، و" مخيال الأمكنة"، و"الفجوة في شكلها الأخير،  و"سيرة الحب"، و" ما تنتظره لن يمر من هنا"، و"ترجمان الروائح"، و"برهان على لا شيء"، و"شيء من هذا الغبار".

نبذة تاريخية عن بيت الست وسيلة

ويقع المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيله.

وبني المنزل 1074 هـ 1664م كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

لهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها الي فناء سماوي، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني.

مناقشة ديوان غياب حر عاطف عبدالعزيز مقر بيت الشعر أمجد ريان الناقد الدكتور محمد عبدالباسط عيد الشاعر عماد غزالي

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