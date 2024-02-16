الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"بورسعيد للموسيقى العربية" تحيى حفل ذكرى كوكب الشرق

بورسعيد للموسيقى
بورسعيد للموسيقى العربية

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلا فنيا، أحيته فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، ضمن فعاليات البرنامج الفني للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال شهر فبراير الجاري برعاية وزارة الثقافة.

وتضمن الجزء الأول من الحفل باقة متميزة من المقطوعات الموسيقية والأغاني الطربية قدمتها الفرقة في أداء جماعي منها "لسة فاكر، أروح لمين، أهواك" وغيرها، وذلك بقيادة المايسترو رجب الشاذلي.

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في الجزء الثاني من الحفل أطربت الفرقة الحضور بمجموعة من الصولوهات المتنوعة لأعلام الطرب منها "أكدب عليك، أنساك، سلامات، عودت عيني، ومش كفاية يا حبيبي"، واختتمت الفعاليات بأغنية "عيون القلب" وسط تفاعل كبير من الجمهور بالمسرح الذي رفع شعار كامل العدد.

وأقيم الحفل ضمن الفعاليات الفنية المقامة بمناسبة إحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة الدكتورة جيهان الملكي.

 

الهيئة العامة لقصور الثقافة 

الهيئة العامة لقصور الثقافة هي إحدى المؤسسات الثقافية المصرية ذات الدور البارز في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وقد وجدت في أوائل القرن العشرين قبل وجود وزارة الثقافة، فقد بدأ دورها كفكرة تمثلت في إيجاد مدارس للشعب لتعليم الكبار، وقد مرت بعدة مراحل هي:

- في عام 1945م صدر قرار عبد الرازق السنهوري باشا وزير المعارف العمومية رقم 6545 بإنشاء الجامعة الشعبية بمدينة القاهرة من أهدافها نشر الثقافة بين طبقات الشعب والمشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والأدب والموسيقى والفنون الشعبية والتشكيلية والحرف التلقائية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.

- تغير اسمها سنة 1965 إلى الثقافة الجماهيرية، وتولاها "سعد كامل" للعمل مديرا عاما للإدارة العامة للثقافة الجماهيرية في عهد وزير الثقافة آنذاك "ثروت عكاشة"، وتم اختيار مديري الثقافة في المحافظات المختلفة، الفنان "هبة عنايت" وزوجته الفنانة تماضر ترك لقصر ثقافة أسيوط، ويعقوب الشارونى لقصر ثقافة بني سويف، والكاتب محمد دياب لقصر ثقافة الإسكندرية، والفنان فاروق حسنى لقصر ثقافة الأنفوشى، والفنانة رعاية النمر لرئاسة قصر الجيزة، والفنان عز الدين نجيب لقصر ثقافة كفر الشيخ، والفنان هاني جابر لقصر ثقافة السويس.

بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية

بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية
بورسعيد للموسيقى العربية
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