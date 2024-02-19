الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مناقشة كتاب "فن الشارع.. حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" بمكتبة ديوان

فن الشارع
فن الشارع

تستضيف مكتبة ديوان بسينما راديو (وسط البلد) في السابعة مساء الاثنين 26 فبراير الجاري، مناقشة كتاب "فن الشارع: حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" بحضورالكاتب والصحفي. سيد عبدالحميد، وتناقشه الكاتبة الروائية نورا ناجي.

"فن الشارع: حكايات عن كتابة الراب والموسيقى

يستهدف الكتاب طبقات متعددة من القراء، مهتمين بالشأن الموسيقي أو الاجتماعي الذي أدى إلى صعود الراب إلى قمة هرم المشهد الموسيقي، بالإضافة لتقديم تعريفات مهمة عن الفوارق الفنية في الألوان المتعددة المتفرعة من موسيقى الراب.

واشار سيد عبدالحميد في تصريحات سابقة لـ"الدستور": يذهب الكتاب إلى اعتبار كل مغني راب كاتب في الأساس، لذا فإن قراءة الأغنية ليست شيئا مختلفا عن قراءة الأدب.

وتابع: أكتب لأنني أسعى لوصول الكتاب لعدد أكبر من المهتمين بمعرفة تفاصيل المشهد الموسيقي الحالي أو الأسباب التي ساهمت في صعود الراب للصدارة ومقاربة بين المشهد الحالي ومشاهد سابقة حل فيها لون موسيقي بدل الآخر، وفنان محل آخر في نفس اللون أو بلون موسيقي مختلف. يستهدف الكتاب موسيقيين، شباب، كُتاب، باحثين أكاديميين وكل من يحب هذا اللون أو يُعارضه.

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يتناول الكتاب بالرصد والتحليل نشأة وتطور موسيقى الراب والتراب في مصر، وصدى هذه الموجة الجديدة في المجتمع من حولها وتفاعل الأجيال الجديدة معها.

سيرة الكاتب سيد عبدالحميد 

سيد عبدالحميد كاتب مصري من مواليد القاهرة صدر له ثلاثة أعمال أدبية سابقة وهي مجموعة قصصية بعنوان "لارا" في 2019، وكتاب بعنوان "الاكتئاب بين التعايش والانتحار" في 2020، ورواية "امرأة عابرة ورجل وحيد".

سيد عبدالحميد كاتب مصري من مواليد القاهرة صدر له ثلاثة أعمال أدبية سابقة وهي مجموعة قصصية بعنوان "لارا" في 2019، وكتاب بعنوان "الاكتئاب بين التعايش والانتحار" في 2020، ورواية "امرأة عابرة ورجل وحيد".

مناقشة كتاب فن الشارع مكتبة ديوان بسينما راديو الكاتب والصحفي سيد عبدالحميد الكاتبة الروائية نورا ناجي كتابة الراب والموسيقى مكتبة ديوان

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