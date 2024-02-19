كتاب من مكان آخر.. أسرار رواية كيانو ريفز الجديدة

- ظاهرة «الروائى النجم الهوليوودى» تثير الجدل فى الأوساط الأدبية الأمريكية بعد تصدر رواياتهم قائمة الأكثر مبيعًا

على مدار العقود الماضية، قام نجوم هوليوود بنشر كتبهم، لكن هذه المؤلفات كانت تميل إلى أن تكون مذكرات وحكايات عن بدايات متواضعة وأوقات عصيبة مروا بها خلال حياتهم المهنية والشخصية، إلا أنه فى السنوات الأخيرة رأينا تحولًا واضحًا لهذا المسار، فقد أصبح الفنانون الأمريكيون أكثر شغفًا لكتابة الأعمال الأدبية مثل القصة القصيرة والرواية والكتب المصورة «الهزلية» التى تضعهم على قدم المساواة مع أفضل الأدباء، بل وتتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعًا.

ولعل المثال الأكثر وضوحًا على تلك الظاهرة هو الممثل الكندى كيانو ريفز نجم سلسلتى ماتريكس وجون ويك، والذى وصلت أول كتب مصورة قام بابتكارها وكتابتها وتعاون معه فيها الكاتب مات كيندت والرسام رون جارنى لقائمة الأكثر مبيعا فى ٢٠٢١، حيث كانت سلسلة BRZRKR «بيرزركر» واحدة من أكبر قصص النجاح وأكثرها إثارة للدهشة فى عالم الكتب المصورة فى القرن الحادى والعشرين، حيث تم بيعها بالكامل وأصبحت امتيازًا للوسائط المتعددة، واختتمت السلسلة مؤخرًا بالإصدار الثانى عشر.

ويتعاون الأسطورى كيانو ريفز مع الكاتب الفذ تشاينا ميفيل فى رواية «The Book of Elsewhere» «كتاب من مكان آخر» المقرر صدورها ٢٣ يوليو المقبل لدار النشر الشهيرة «بنجوين راندوم هاوس»، والمستوحاة من سلسلة ريفز الناجحة «بيرزركر».

ستواصل رواية كيانو ريفز الأولى قصة وأحداث سلسلته المصورة «بيرزركر»، فبعد عقود من كونه ممثلًا ناجحًا ومشهورًا عالميًا، دخل ريفز صناعة القصص المصورة بطريقة غير متوقعة فى ٢٠٢١ وحظى بإشادة عالمية ومبيعات هائلة، والآن، يتعاون ريفز مع المؤلف الحائز على جوائز عديدة تشاينا ميفيل من أجل رواية جديدة مثيرة، والتى وصفها ميفيل نفسه قائلًا «أحيانًا أعظم الألعاب هى تلك التى تلعبها بألعاب الآخرين».

وتتبع رواية «كتاب من مكان آخر» شخصية البطل فى سلسلة «بيرزركر» وهو محارب مخلد يسعى إلى التحرر من وجوده ومن آلام الحياة الخالدة، وقد اختار ريفز الكاتب تشاينا ميفيل متعاونًا رئيسيًا فى روايته، لأنه أحد أكثر كتاب الخيال التأملى إثارة للجدل فى الوقت الحاضر، والذى أكسبته رواياته الكثيفة والمذهلة الثناء من المعجبين والنقاد على حدٍ سواء، وأيضًا جوائز كبرى، مثل جائزة هوجو.

ولأن روايات ميفيل التى تدرج ضمن نوع الخيال العلمى، تمزج بمهارة بين الأفكار الثقيلة والشخصيات المعقولة، وهو بالضبط ما فعله ريفز فى سلسلته «بيرزركر»، فقد كان ميفيل هو الخيار المثالى لريفز عند وضع تصوره للرواية المقبلة.

رواية «كتاب من مكان آخر» ليس سوى المحطة الأولى المنبثقة من امتياز «بيرزركر»، فهناك أيضًا فيلم أكشن من بطولة ريفز قيد التطوير، وسيتم بثه على منصة نتفليكس، والذى وصفته المنصة بأنه سيكون «ملحمة وحشية عن معركة محارب مخلد استمرت ٨٠ ألف عام عبر العصور».

وتدور قصة الفيلم المستوحى من «بيرزركر» حول «الرجل المعروف فقط باسم (ب) هو نصف بشر ونصف إله، وملعون ومجبر على العنف ولكن بعد تجواله فى الأرض لعدة قرون، ربما وجد «ب» أخيرًا ملجأً- وهو العمل لصالح حكومة الولايات المتحدة لخوض معارك عنيفة جدًا وخطيرة جدًا على أى شخص آخر. وفى المقابل، سيتم منح «ب» الشىء الوحيد الذى يرغب فيه - الحقيقة عن وجوده اللامتناهى الملطخ بالدماء.. وكيفية إنهائه».

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم عرض مسلسل أنمى جديد مستوحاة من السلسلة لأول مرة فى وقت قريبا أيضًا.

وقد كانت سلسلة «بيرزركر» عملًا محببًا لكيانو ريفز ولم يتمكن المعجبون من الاكتفاء منه، ولاقت صدى واسعًا لدى قراء هذا النوع من الكتب المصورة، وتستمر قصتها الآن فى رواية جديدة «كتاب من مكان آخر»، والذى يتمنى ريفز أن يحبها الناس كما حدث مع سلسلته المصورة.

كان قد صرح ريفز، البالغ من العمر ٥٩ عامًا، فى برنامج Good Morning America بأنه يتعاون مع المؤلف تشاينا ميفيل فى رواية بعنوان «The Book of Elsewhere» ستنشر فى يوليو المقبل.

وأكد ريفز أنه سيستكشف فى الرواية قصة المحارب المخلد عبر العصور، بشكل أكبر، ولذلك فكر فى أن أفضل الطرق للقيام بذلك هى من خلال كتابة رواية، مضيفًا إن المؤلف ميفيل الذى يشاركه فى كتابتها جاء بهندسة واضحة للقصة وكيفية اللعب مع عالم «بيرزركر»، وهو العالم الذى يحبه كثيرًا.

من جهته قال ميفيل إنه قد كان شرفًا وصدمة وسعادة عندما دعاه كيانو للمشاركة فى روايته حيث كان كريمًا جدًا لجعله يلعب باللعبة التى قضى وقتًا طويلًا فى صنعها، وعبر عن مدى سعادته بالتجربة الإبداعية معه، ومدى انفتاحه على التعاون الحقيقى المثمر.