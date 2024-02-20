الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حركة حماس: نحذر الاحتلال من أى مغامرة لاقتحام رفح وارتكاب إبادة جماعية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

حذر مصدر قيادي في حركة "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من أى مغامرة باقتحام رفح، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن النصر الذي يبحث عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سراب، وغير موجود إلا في خياله، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

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وأكد القيادي في "حماس" أن نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي المحتجزين بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة، والوقت يتلاشى.

وشدد على أن الانفجار قادم في وجه الاحتلال ردًا على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان.

إسماعيل هنية يصل القاهرة

ووصل، في وقت سابق من اليوم، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى القاهرة على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأشارت حركة "حماس"، في بيان لها، وصلت لـ"الدستور" نسخة منه قبل قليل، إلى أن زيارة هنية إلى القاهرة تأتي لإجراء مباحثات مع المسئولين المصريين حول الأوضاع السياسية والميدانية في ظل الحرب العدوانية على غزة، والجهود المبذولة لوقف العدوان وإغاثة المواطنين وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.

والإثنين، قال نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، الدكتور خليل الحية، إن إعادة المحتجزين الإسرائيليين ستكون وفق ثلاثة شروط، الأول: إغاثة الشعب الفلسطيني وعودته إلى حياته الطبيعية، ثانيًا: وقف العدوان، ثالثًا: تبادل أسرى حقيقي يحرر أسرى حماس الـ10،000 في سجون الاحتلال.

وأضاف الحية، خلال تصريحات تليفزيونية: "نقول لعائلات الأسرى الصهاينة إن نتنياهو لا يهمه مصيرهم، وفي الوقت الذي كانت حماس تطعم هؤلاء الأسرى مما يأكل شعبنا وتوصل لهم الدواء والكساء، كان الاحتلال الإسرائيلي يقصفهم ويقصف شعبنا معهم، لأن نتنياهو يريد أن يقتلهم جميعًا".

أما بشأن مفاوضات الهدنة، فقال نائب رئيس حركة "حماس" في غزة: "نتنياهو تراجع في رده النهائي الأسبوع الماضي عما كان قد وافق عليه في ورقة باريس، وأقول إن الاحتلال اليوم يستخدم إطالة المعركة بأكاذيب وآمال لن يصل إليها، فمرة يقول الثمن الغالي الذي تطلبه الحركة في مقابل الأسرى عندنا، ومرة يقول إنه يريد أن يفكك المقاومة وما تبقى من قدرات القسام في رفح".

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