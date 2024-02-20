الرئاسة الفلسطينية: تمسك نتنياهو بالسيطرة الأمنية على الضفة وغزة تحدٍ للشرعية الدولية

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول السيطرة الأمنية الكاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة تحدٍ للشرعية الدولية وللمبادرة العربية، واستخفاف بالموقف الدولي والأمريكي، خاصة أن العالم بأسره يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ويسعى إلى الاعتراف بها.

وأكد "أبوردينة"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه السياسات الإسرائيلية المرفوضة لا تجلب الأمن والاستقرار إلى أحد هنا أو في المنطقة، محذرا من استمرار هذا النهج المدمر الذي سيوصل الأمور إلى الانفجار الشامل، وفقا لما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية.

متحدث الرئاسة الفلسطينية يطالب واشنطن بالحزم تجاه إسرائيل

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أنه دون وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فإن الموقف الفلسطيني المدعوم عربيا ودوليا يرفض هذه السياسة الإسرائيلية التي تتحدى العالم وتبقي المنطقة على حافة الهاوية وفوق برميل بارود متفجر.

وطالب "أبوردينة" الإدارة الأمريكية بأن تكون حازمة في تعاملها مع إسرائيل، وأن تجبرها على وقف الحرب أولًا، لأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني هو خط أحمر تماما كالقدس ومقدساتها.

مجلس الأمن يصوّت على مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية.

وكانت الجزائر قد وزعت المشروع مبدئيا في نهاية الشهر الماضي، لكن بعض الأعضاء الدائمين طالبوا بالتفاوض على القرار، فيما هددت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو"، ووزعت مشروعا بديلا للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.