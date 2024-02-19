مكتب نتنياهو: إسرائيل لا تعترف بشرعية جلسة الاستماع فى محكمة لاهاى

عقّب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية، اليوم الإثنين، قائلًا: "إسرائيل لا تعترف بشرعية جلسة الاستماع في محكمة لاهاي، وهي خطوة تهدف إلى الإضرار بإسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية".

وأضاف المكتب، في بيان صحفي: "يأتي هذا النقاش في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات"، مردفًا: "سنواصل محاربة هذه المحاولة، والحكومة والكنيست متحدان في رفض هذا الاتجاه الخاطئ".

جلسة الاستماع فى محكمة العدل الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، جلسات الاستماع في طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وهو الطلب الذي تم قيده لدى المحكمة رسميا في 30 ديسمبر 2022، أي قبل أحداث طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة بأكثر من تسعة أشهر.

وتشارك مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات، بعدما قدمت مذكرات مكتوبة تدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.