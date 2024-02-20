تطوير مساجد وحدائق.. تفاصيل استعدادات مدينة "العاشر" لشهر رمضان

كشف المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن المشاريع الجاري تنفيذها بالحي الـ20، أحد الأحياء الكبرى بالمدينة، فضلا عن تطوير الحدائق والمتنزهات العامة والمساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان، والتي تشمل تنفيذ مشروعات الخدمية، حيث جار تنفيذ السوق التجاري بالقطعة 3/1 بمركز خدمات الحي 20 نموذج 12 محلا.

وأضاف منيع في تصريح لـ"الدستور"، أنه جاري استكمال أعمال تنفيذ حضانة الـ6 بالمجاورة الـ4 بالحي الـ20 وقد تصل التكلفة الاجمالية بقيمة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ الوحدة الصحية بالمجاورة الـ4 بالحي الـ20، بتكلفة إجمالية نحو 51 مليون جنيه.

وفيما يخص المشروعات التعليمة بالحي الـ20

أ2فاد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالقطعة التي تحمل رقم 3 بالمجاورة الـ4 بالحي الـ20 وقد تتراوح إجمالية تكلفتها مابين 55 إلى 60 مليون جنيه، لخدمة سكان الحي والأحياء المجاورة.

تفاصيل تطوير المشاريع الخدمية والمساجد والحدائق استعدادًا لشهر رمضان

وأشار مسئولي جهاز العاشر من رمضان، جار الانتهاء من تنفيذ الموقف الإقليمي الأهالي بالمدينة، حيث بلغت نسبة انجاز المشروع نحو 95% كما بلغت التكلفة الإجمالية للموقف الإقليمي نحو 51.277 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الموقف الإقليمي يعد أحدي المشاريع الخدمية التي تساهم في خدمة النقل العامة وبي جميع الخطوط الخارجية والداخلية على مستوى المدينة وبجميع انحاء الجمهورية، مضيفًا أنه جار تنفيذ امتداد الموقف الإقليمي بالملحق جديدة لمحطة الأتوبيس الإقليمية بمركز المدينة، إذ تبلغ التكلفة الاجمالية لمحطة الاتوبيس الإقليمية بقية 54.227 مليون جنيه.

أكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة الانتهاء فى التوقيتات المحدد وبالجودة المطلوبة، حيث يأتي ذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة بالاهتمام بكافة المشروعات بالمدن الجديده وبتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من خدمات سكان المدينة بتوفير كافة الخدمات من الحدائق والمتنزهات والطرق والمواصلات.

وتابع رئيس الجهاز، أنه جار رفع كفاءة وتطوير حديقة الكفراوي والنافورة الداخلية بالحديقة وتطوير مسجد الحديقة الكفراوي استعدادًا لشهر رمضان، بالإضافة إلى ذلك جاري صيانة الكافتيريا ودوارات المياه.