الخميس 15 فبراير 2024
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سياسي

برلمانية: زيارة أردوغان نجاح كبير لمصر واعتراف بريادتها

النائبة ولاء التمامي
النائبة ولاء التمامي

أكدت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، للقاهرة، ولقاء القمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة للغاية سياسيًا واقتصاديًا، وسيتم رسم خارطة التعاون المصري التركي خلال السنوات المقبلة.

وقالت النائبة ولاء التمامي، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن زيارة الرئيس التركي هي الأولى منذ 12 عامًا، وتعد اعترافًا واضحًا من تركيا بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط؛ وخطوة مهمة في إعادة رسم خريطة جديدة للعلاقات الإقليمية في ظل اضطراب إقليمي غير مسبوق، خاصة أن مصر وتركيا لهما ثقل إقليمي كبير والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية.

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ولفتت النائبة "التمامي"، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إلى أن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية ودقيق من عمر المنطقة والعالم واللقاء سيحدث نقلة في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات وإعادة تفعيل آليات التعاون بين مصر وتركيا، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، ووقف إطلاق النار على غزة، علاوة على بحث تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التجارة والاستثمار وتوفير فرص عمل، ومكافحة الإرهاب والجريمة في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار.

عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمجلس النواب الرئيس التركى الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون المصري التركي

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