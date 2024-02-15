بسبب نوة الشمس الصغرى.. موجة من الطقس السيىء تتواصل على الإسكندرية

تواصل هطول الأمطار الغزيرة على الإسكندرية، وذلك ضمن موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تستمر بدءا من اليوم و لمدة 3 أيام

وانتشرت في سماء الإسكندرية سحب كثيفة محملة بالأمطار الغزيرة والرعدية، والتي تتساقط منذ فجر اليوم على معظم أحياء الإسكندرية.

تداعيات نوة الشمس الصغرى

وانتشر رجال الصرف الصحي في مختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع تداعيات نوة الشمس الصغرى للتدخل الفوري حال تكدس اي من مياة الامطار خاصة النقاط الساخنة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع تداعيات النوة الشتوية بانتشار سيارات وبدالات شركة الصرف الصحي خاصة في المناطق الساخنة للتدخل لمنع تكدس مياه الأمطار.

تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس الحكومية والخاصة

من جانبه أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلابًا ومعلمين) بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.



و تمركزت 182 سيارة ومعدة في مختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق المتوقع تجمع مياه أمطار بها، مع التنبيه علي جميع العاملين الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها ثم تطهير الشنايش والشبكات لرفع اي مخلفات تجرفها مياه الأمطار.

النوات الشتوية