الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الإسكندرية تحارب السرطان» بنشاط ترفيهي توعوي لدعم الأطفال المرضى وأسرهم

مبادرة الاسكندرية
مبادرة الاسكندرية تحارب السرطان

 

فقرات ترفيهية لدعم ورفع الروح المعنوية لمحاربي السرطان من الاطفال الذين يعانون من قسوته، تحت عنوان «الإسكندرية تحارب السرطان» انطلقت مبادرة التحالف الوطني المصري للتصدى للمرض اللعين.

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تتضمن المبادرة المجتمعية تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية المعنوية والعلاجية بتنظيم ندوات توعوية ومارثون رياضي ومعرض واحتفالات مع محاربي السرطان وتنظيم ورشة عمل تضع توصيات لتقديمها إلى الجهات المختصة لزيادة دعم المرضي وتيسير وحل مشاكلهم وتكريم للامهات المحاربات والداعمات لأبناءهن.

يقول رامي يسري مسؤول المبادرة: مصر قدمت الكثير لدعم محاربي السرطان في عهد الرئيس السيسي والذي شهد تطوير كبير في منظومة العلاج على نفقه الدولة لتخفيف من الأعباء عليهم وتدشين عدد كبير من المبادرات الرئاسية وتطوير المنظومة الصحية والتي تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها.

واصل يسري "للدستور": نستهدف التوعيه بالأمراض السرطانيه والدعم النفسي للمرضي من ذويهم أوالمحيطين بهم ودعم والتخفيف عن أهالي مصابي السرطان ومشاركتهم ما يتحملون من مصاعب ومشاق من اجل صحة أطفالهم.

وثمن “يسري” دعم ورعاية التحالف الوطني للمبادرة بتقديم الدعم لكل الأفكار التي تفيد فئات المجتمع المصري وأن الهدف الرئيسي الان هو دعم المشاركة والتوأمه والتشبيك بين مختلف جهات المجتمع المدني والتي سيستفيد منها الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق سبل التنمية المستدامه والإستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.


واستكمل: قررنا مشاركه هؤلاء العائلات فى دعم مرضي السرطان كونهم فئه كبيرة وتحتاج تقديم كافة أشكال الدعم سواء ببرامج العلاج أو الدعم النفسي أو التوعيه أو حتي المساعدات لغير القادرين بتنفبذ تعاون مشترك كبير بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي سينعكس في النهاية على المواطن.

 

 

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السرطان الاسكندرية تحارب السرطان مبادرات المجتمع المدني مبادرات ميدانية الإسكندرية

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