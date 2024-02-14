الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حب من نوع آخر".. متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع في "الفلانتين"

متطوعون يطعمون حيوانات
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع

من المعتاد أن تتبادل الهدايا والورود بين المرتبطين والمحبين في عيد الحب "الفلانتين" تعبيرا عن المحبة فيما بينهم، ولكن الحب بالنسبة لهؤلاء الشباب مختلفا فهو حب من نوع آخر، موجها برحمة ولطف لحيوانات الشوارع من القطط والكلاب، ليقرروا أن يكون إطعامهم هو احتفال الفلانتين بالنسبة لهم.

 

فبأطباق بلاستيكية وحبوب مجففة اصطحب الأصدقاء بعضهم بعضا باحثين عن حيوانات الشوارع لإطعامهم لنشر رسالة رحمة للاهتمام بهم وعدم تعنيفهم وإيذائهم.

 

تقول آية بلال، متطوعة، إننا اعتدنا على الاحتفال بعيد الحب مع حيوانات الشوارع منذ عامين، لنقضي يوما مختلفا تملأه البهجة والرحمة، فهؤلاء القطط والكلاب هي كائنات غير عدوانية كما يخاف منها البعض ومسالمة وتستحق أن تأخذ قدرا من اعتناءنا.

 

وأضافت أن تواجدنا في الشارع لإطعام الحيوانات يثير التفات المارة ونحاول إشراكهم معنا في التطوع لتكون رساله غير مباشرة بضرورة التعامل معهم برحمة وعدم تعنيفهم والخوف منهم.

 

وواصل أحمد عبد الرحمن، متطوع، أننا نحرص أن نطعم الحيوانات بأطعمة مجففة حتى لا نسبب تلوثا للطريق، لافتا إلى أنه يهتم بنشر التوعية بأن هؤلاء الكائنات تتعايش معنا وعلينا ألا نأخذ مساحتهم أو نتسبب في إيذائهم للتخلص منهم بالضرب أو بالقتل كما نشاهد بعض التصرفات غير الإنسانية.

 

وأكمل، أننا نتعمد أن يكون من ضمن الفريق التطوعي عدد من الأطفال لتوعية الجيل الجديد بالرحمة والإنسانية في سلوكياتهم تجاه حيوانات الشوارع وإذا تم غرز بداخلهم هذا الشعور هذا سينعكس على باقي تصرفات حياتهم.

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هدايا الفلانتين.. شوارع القاهرة تتزين لاستقبال عيد الحب (صور)

متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
متطوعون يطعمون حيوانات الشوارع
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