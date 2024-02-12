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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هل رفح مصرية أم فلسطينية.. تعرف على سر المدينة الصامدة أمام الاحتلال

معبر رفح
معبر رفح

هل رفح مصرية أم فلسطينية، بات السؤال الذي يشغل الكثيرون في ظل الرفض الدولي لإعلان الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لاقتحام مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة والتي تضم أكثر من 1.4 مليون فلسطيني النازحين جراء حرب غزة.

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 تاريخ وموقع مدينة رفح

تعتبر مدينة رفح من أعرق المدن التاريخية تم تأسيسها قبل 5 آلاف عام، ووصل إليها الفراعنة والأشوريين والإغريق والرومان، وسميت بالعديد من الأسماء أطلق عليها الفراعنة "روبيهوي" وأطلق عليها الأشوريون "رفيحو".

تقع مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة على الشريط الحدودي الفاصل بينه وبين شبه جزيرة سيناء المصرية، وتعتبر أكبر مدن القطاع على الحدود مع مصر حيث بلغت مساحتها 55 كيلومتر مربع، وتبعد عن القدس المحتلة مسافة حوالي 107 كم إلى الجنوب الغربي.

 

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تاريخ تقسيم رفح بين فلسطين ومصر

وقعت مدينة رفح من الشق الفلسطيني تحت سيطرة الحكم البريطاني1917 الذي فرض الانتداب على فلسطين، وفي 1948 م دخلها الجيش المصري وتغيرت السيطرة عليها من بريطانيا إلى مصر حتى احتلتها إسرائيل عام 1956 ثم عادت للإدارة المصرية واحتلتها إسرائيل مرة أخرى في 1967.

إثر اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، تم تقسيم مدينة رفح إلى جزئين بالأسلاك الحدودية الشائكة، بين مصر وفلسطين، حيث استعادت مصر سيناء، وبسبب هذة الاتفاقية انفصلت "رفح سيناء" عن “رفح غزة”، وأصبحت مساحة الجزء الواقع في غزة ثلاثة أضعاف الجزء المصري تقريبا.

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من هم سكان رفح

يرجع أصل سكان رفح إلى مدينة خان يونس، وإلى بدو صحراء النقب، وصحراء سيناء، ثم أضيف إليهم اللاجئون الفلسطينيون الذين قدمو من مختلف أنحاء فلسطين بعد النكبة 1948، وتعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان.

تستضيف رفح حاليا أكثر من مليون ونصف لاجئ نحو نصف سكان قطاع غزة، أجبرو على الفرار بسبب القصف الإسرائيلي، بذلك يكون عدد سكانها تضاعف 5 مرات مع فرار الناس من قصف جيش الاحتلال.

 

 رفح المصرية

أطلق عليها رفح نسبة إلى مدينة رافيا الفرعونية القديمة، تقع في شمال محافظة سيناء على الحدود الشرقية مع قطاع غزة وتقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتعادل مساحتها ١٥٠ الف فدان تقريبا، كما أن يوجد بها معبر رفح البرى، الشريان الأساسي لقطاع غزة.

 

 رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية هي مدينة فلسطينية تقع في جنوب قطاع غزة، تقع على بعد 30 كيلومتر جنوب غرب مدينة غزة يحدها من الغرب البحر المتوسط ومن الشرق خط الهدنة ومن الجنوب الحدود الفلسطينية المصرية.

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