نائب بالشيوخ: مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب دول الجوار

استنكر النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المجزرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الغاشمة جنوب رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن أقدام قوات الاحتلال على تلك الخطوة يؤكد تنفيذ سياستها للتهجير القسري للفلسطينين خارج أراضيهم، خاصة أن مدينة رفح تضم 1.4 مليون فلسطين نزحوا من إليها؛ باعتبارها آخر المناطق الآمنة.

وحذر عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، من تفاقم الأوضاع فى المنطقة وتوسع دائرة الصراع جراء اجتياح وقصف قوات الاحتلال جنوب رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أي عمليات عسكرية فى رفح الفلسطينية، وهو ما سينتج عنه عدم استقرار بالمنطقة تنعكس آثاره على كل دول العالم.

وأكد "البدري" موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها لحصول الأشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة، مشددا على أن مصر قيادة وحكومة وشعبا يرفضون التهجير القسري للأشقاء، ولن يسمحوا بأن تتم تصفية القضية على حساب دول الجوار.

وطالب "البدري" المجتمع الدولي بسرعة التدخل والتحرك لمنع إسرائيل من تماديها فى ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، منوها إلى أن مدينة رفح الفلسطينية تأوي 1.4 مواطن نازح من مختلف أنحاء فلسطين وشن عمليات عسكرية بها من شأنه إحداث كارثة إنسانية جديدة.