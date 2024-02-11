الحوار الوطني: الجلسات تستوعب أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم

أعلنت الأمانة الفنية للحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما يعقد ايضًا ورش عمل وفاعليات وجلسات مشتركة بين لجانه.

وقالت الأمانة الفنية في بيان الأحد، تتسم جميع الجلسات بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب جميع أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

أوضحت الأمانه الفنية بأن الحوار الوطني له أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل تنتهي لتوصيات محددة، موضحة نوعية الجلسات حيت تنوعت كالتالى:

جلسات عامة: يتم الاستماع فيها لجميع الاراء المختلفه من مختلف التبارات الفكرية والسياسية.

جلسة متخصصة: يكون مقتصر حضورها على عدد محدود من خبراء والمتخصصين ومقدمى مقترحات الجلسات العامة لمناقشة ما تم طرحة وبلورة التوصيات النهائية.

جلسه نوعية طارئة: تحدد عند اللزوم عند ظهور مستجدات طارئه في اي قضية.

جلسه مشتركة بين اللجان: تعقد عند تقاطع قضيه في اكثر من لجنة تحدد جلسه مشتركة.

ورشة عمل: للتحدث بتعمق في القضية المختارة من قبل فئه من المعنيين.

فاعلية: أنشطة مرتبطة بموضوعات لجان الحوار الوطني تقام على هامش جلسات الحوار.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد اكد في اجتماعه له امس السبت رفضه التام لتصريحات الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، التي حملت إدعاءات غير صحيحة عن موقف مصر من فتح معبر رفح من الجانب المصري وصولا لقطاع غزة.

وأوضح المجلس أن حقيقة عدم إغلاق المعبر من جانب مصر في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولا قبله، إنما هي حقيقة معروفة للجميع. ومن الغريب والملفت أن تغيب أو تُغَيّبْ عن رئيس الدولة الأكبر في العالم، أو أن يذكر عكسها.