الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وتريات الإسكندرية" و"سويت ساوند" يحتفلان بـ"عيد الحب" على مسرح سيد درويش

سويت باند
سويت باند

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية موسيقية، لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، بمشاركة فرقة سويت ساوند باند ويقودها الدكتور منير نصر الدين، وذلك بمناسبة عيد الحب وفي إطار خطة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الاجتماعية.

تفاصيل حفل سويت باند بمناسبة عيد الحب 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك خلالها العازفين علاء فراج (كي بورد وغناء)، عمر الطودي (كي بورد وبيانو)، حسن دقلة (باص جيتار)، محسن دقله (درامز)، وضيفتا الحفل جوديث - تانيا (غناء) وذلك بعد غد الأربعاء، الموافق 14 فبراير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن برنامج الحفل، مختارات مميزة من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية منها حب، سواى، الحياة وردية، حبك عميق، قصة حب، المشاعر، الان والا لا للابد، أنا غيور، مامبو إيطالى، جيتاران، هاللو، قوة الحب، قلبى يستمر، غرباء فى الليل، سوف أحبك دوما، تذكرة ذهاب فقط، تلك الأيام، هذه هى الحياة، سوف أحيا إلى جانب العمل المصرى الشهير حلوة يا بلدى.

وتقدم دار الأوبرا المصرية خلال شهر فبراير بمناسبة عيد الحب مجموعة متنوعة من مختلف الأشكال الإبداعية العربية والغربية على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، وكان آخرها حفل فرقة عبد الحليم نويرة، الذي أقيم مساء أمس الأحد، على مسرح الجمهورية، وتضمن نخبة من أعمال ملك العود فريد الأطرش، فى إطار تنفيذ خطة الاحتفاء برموز الكلمة والنغم حيث خصصت دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وتغنت فرقة عبد الحليم نويرة، خلال الحفل ببرنامج مميز ضم نخبة من مؤلفات ملك العود الشهيرة، منها قلبي ومفتاحه، مش كفاية، منحرمش العمر منك، روحي وروحك وغيرها.

أدار كلا من المطربين داليا عبد الوهاب، رحاب مطاوع، محمد عبد الحميد، حسام حسنى، مصطفى النجدى، محمد حسن، وليد حيدر.

دار الأوبرا المصرية احتفالات عيد الحب سويت باند مسرح سيد درويش الأوبرا

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