الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد بداية شهر الزعابيب.. ننشر تاريخ الأشهر القبطية لعام 2024

الشهور القبطيه
الشهور القبطيه

يتزامن اليوم الرابع من شهر امشير ويهنم الكثير من الناس بالتاريخ القبطي لعام 2024 ويقومون بالبحث عنها بشكل يومي على محرك البحث العالمي جوجل.

وفي هذا السياق يستعرض موقع صحيفة "الدستور" كل التفاصيل التي تتعلق بالأيام والشهور والمناسبات القبطية في عام 2024 ميلادي، ولعام 1740 قبطي.

ما هي السنة القبطية؟

تتكون السنة القبطية من 13 شهر، 12 شهرا يتكون كل منها من 30 يوم والشهر الثالث عشر يسمى النسيء ويتكون من 5 أيام وكل 4 سنين يضاف يوم إلى شهر النسيء يوم ليصبح 6 أيام في السنة الكبيسة.

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تقويم الشهور القبطية والأمثال الشعبية المصرية

شهر توت:
يبدأ من يوم 11 سبتمبر 2024 حتى يوم 10 أكتوبر 2024 ويقال فيه: توت ري ولا تفوت.

شهر بابة:
يبدأ من يوم 11 اكتوبر 2024 حتى يوم 10 نوفمبر 2024: ويقال فيه: بابه خش واقفل البوابة.

شهر هاتور:
يبدأ من يوم 11 نوفمبر 2024 وينتهي في يوم 9 ديسمبر 2024: 
ويقال فيه: هاتور يقول للبرد طور طور.

شهر كيهك:
يبدأ من يوم 10 ديسمبر 2024 وينتهي في يوم 8 يناير 2024: ويقال فيه: صبحك مساك شيل يدك من غداك، وحطها فى عشاك.

شهر طوبة:
يبدأ من يوم 9 يناير 2024 وينتهي في يوم 7 فبراير 2024: 
ويقال فيه: طوبة يخلي الشابة كركوبة

شهر أمشير:
يبدأ من يوم 8 فبراير 2024 وينتهي في يوم 9 مارس 2024: ويقال فيه: أمشير ابو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

شهر برمهات:
يبدأ من يوم 10مارس 2024 وينتهي في يوم 8 ابريل 2024: 
ويقال فيه: برمهات روح الغيط وهات.

شهر برمودة:
يبدأ من يوم 9 إبريل 2024 وينتهي في يوم 8 مايو 2024: ويقال فيه: برمودة دق العامودة.

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شهر بشنس:
يبدأ من يوم 9 مايو 2024 وينتهي في يوم 7 يونيو 2024: ويقال فيه: بشنس يكنس الغيط كنس.

شهر بؤونة:
يبدأ من يوم 8 يونيو 2024 وينتهي في يوم 7 يوليو 2024: ويقال فيه: بؤونة تنشف المياه من الماعونة.

شهر ابيب:
يبدأ من يوم 8يوليو 2024 وينتهي في يوم 6 اغسطس 2024: 
ويقال فيه: ابيب ابو اللهاليب.

شهر مسرة: يبدأ من يوم 7 اغسطس 2024 وينتهي في يوم 5 سبتمبر 2024: 
ويقال فيه: مسرى تجرى فيه كل ترعة عسرة.

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المناسبات الدينية في الأشهر القبطية

شهر أمشير: 
يشتمل على مناسبة قبطية وحيدة تتعلق بدخول السيد المسيح الهيكل وعمره 40 يوما.

شهر برمهات:
يشتمل على عيد البشارة المجيد.

شهر بشنس:  
يشتمل على ذكرى ميلاد السيدة مريم، وذكرى دخول سيدنا عيسى أرض مصر.

شهر أبيب: 
يشتمل على مناسبة تسمى عيد الرسولين.

-هر مسرى:  
يشتمل على مناسبات أول صوم، وعيد التجلي.

ومن الجدير بالذكر أن أصول التقويم ترجع إلى 1235 قبل الميلاد، حيث قسم الفراعنة السنة إلى اثني عشر شهرا وكل شهر فيه ثلاثون يوما يضاف إلى ذلك 5أيام تسمى الشهر الصغير أو أيام النسى، هذا بجانب السنة الرابعة يوجد يوما إلى أيام النسى، فتصبح 6أيام بدلا من 5.

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