الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بدايته اليوم.. تعرف على العام الصينى الجديد والتقاليد المتبعة فيه

العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد

في اليوم الخامس عشر من الشهر الأول في التقويم القمري (يوان)، يحتفل الناس في الصين والدول الآسيوية الأخرى، بما في ذلك فيتنام وكوريا، بعيد يسمى "عيد الفوانيس"، ويعتبرونه يوم عطلة لتكريم أسلافهم الراحلين في بداية السنة الفلكية الصينية الجديدة، حسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

 تشجيع التسامح والسلام والمصالحة

الهدف الرئيسي من الاحتفال بعيد الفوانيس هو تشجيع التسامح والسلام والمصالحة، حيث يصادف هذا اليوم اكتمال القمر الأول في العام القمري الجديد، واختتام العام الصيني القديم، وبداية العام الصيني الجديد، وبالتالي بداية حظوظ فلكية جديدة لمواليد الأبراج الفلكية المختلفة.

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خلال مهرجان الفوانيس، المعروف أيضًا باسم مهرجان الفوانيس العائمة أو مهرجان شانغيوان، يتم تزيين المنازل بفوانيس نابضة بالحياة، مع كتابة الألغاز عليها، وأول شخص يحل اللغز يفوز بهدية. 
ويستمر الحدث كل عام لمدة 15 يومًا، بدءًا من القمر الجديد الذي يبدأ من يوم 9 فبراير حتى يوم 20 فبراير، حسب التقويمات الغربية.

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الطعام الخاص بالعام الصينى الجديد

يتم تناول طعام معين في ذلك اليوم، ويكون عبارة عن كرات صغيرة من الأرز اللزج المحشوة بالفواكه والمكسرات، المعروف باسم "يوانشياو" أو "تانغيوان"، طوال فترة الاحتفال، حيث تمثل الأشكال الدائرية للكرات وحدة الأسرة وكمالها.

تاريخ مهرجان الفوانيس

يمكن إرجاع أصول مهرجان الفوانيس إلى أكثر من 2000 عام مضت، ويمكن ربط بداية المهرجان بحكم الإمبراطور "مينغ" على أسرة "هان"، والذي حدث في نفس الوقت الذي انتشرت فيه البوذية في جميع أنحاء الصين، راعي البوذية، واحتفل الإمبراطور مينغ بالمهرجان من خلال إضاءة الفوانيس في المعابد، ثم أمر مواطنيه باتباع الديانة المسيحية، ثم أصبح هذا التقليد بعد ذلك تدريجيًا تقليدًا شائعًا، وتم عرض الحروف الصينية والزخارف التقليدية على الجدران الخارجية للمعابد البوذية.

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وهناك نسخة بديلة تتعلق بأصول المهرجان، والتي تعود إلى عصر "هان"، عندما قيل إن تي يين، إله نجم الشمال، كان متورطًا في جريمة قتل، وكان الإمبراطور "وو" من أسرة "هان" حريصًا جدًا على هذا اليوم، وأعلن أنها من أهم الاحتفالات عام 104 قبل الميلاد، وأن الحفل سيستمر طوال الليل.

أهمية مهرجان الفوانيس بالنسبة للغرب

تحتفل الصين بعيد الفوانيس للحفاظ على سلامة الأصدقاء والعائلات معًا، وخلال المهرجان يحمل الأطفال فوانيس ورقية ويحلون الألغاز المكتوبة عليها، حيث يمكن أن ترمز إضاءة الفوانيس إلى الأشخاص الذين يتخلصون من الماضي ويبدأون عامًا جديدًا بالأمل والتفاؤل، وعادةً ما تكون الفوانيس حمراء اللون لترمز إلى الوفرة، وتتضمن معظم الاحتفالات زيارة المعابد وحرق أعواد البخور لإرضاء الآلهة الصينية التقليدية.

سنة التنين

تمثل السنة القمرية الصينية الجديدة الانتقال من حيوان إلى آخر، مثل عام الأرنب الذي بدأ في 22 يناير 2023 وانتهى اليوم في 9 فبراير 2024، وبالمثل يبدأ عام التنين، الذي حدث آخر مرة في عام 2012، في 10 فبراير.

الاستعدادات والاحتفالات لمهرجان الفوانيس

قبل مهرجان الفوانيس، يتم تنظيف المنازل بدقة لدرء أي سوء حظ من العام السابق. وينصح الناس أيضًا بسداد أي ديون قبل بداية العام الجديد.

ويعد شراء الملابس الجديدة وتعليق مقاطع عيد الربيع على النوافذ أو الأبواب جزءًا من العادات المرتبطة بالعام القمري الجديد.

 

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ويقوم الناس أيضًا بتنظيف مقابر أسلافهم في ليلة رأس السنة الجديدة، ويبدأ عشاء لم شمل العائلة الكبير بعد تعليق الفوانيس الحمراء وأغاني عيد الربيع، ويقال إن هذه المأدبة هي أهم وليمة في العام، حيث تستمتع العائلات بمشاركة الوجبات الشهية والميمونة معًا.

ثم بعد ذلك يتم تقديم المظاريف الحمراء الصغيرة التي تحتوي على أموال بداخلها، والمعروفة بلغة الماندرين باسم "هونج باو"، كتمائم حظ لزملاء العمل والأصدقاء والعائلة والأطفال. اللون الأحمر هو لون مرتبط بالحيوية والسعادة والحظ السعيد في الثقافة الصينية.

 

العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد
العام الصيني الجديد عام التنين الابراج الفلكية الصينية العام الصيني الأبراج الصينية

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