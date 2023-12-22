لعشاق الفلك.. تأثير دخول القمر في محيط برج الحمل

يتساءل الكثير من المهتمين بعلم الفلك عن طاقتهم خلال تلك الفترة، وعن تأثيرات دخول القمر في محيط برج الحمل الذي تكون ذروته اليوم الجمعة، خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

تقول منى: “القمر لمدة يومين ونصف في محيط برج الحمل وبيكون بزوايا سعيدة مع كوكب المريخ والشمس وزاوية سلبية مع كوكب عطارد، وهم يومين مناسبين لبدء دايت أو الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية أو لأي شئ يحتاج طاقة بدنية أو عضلية لأن هناك طاقة تزيد الإحساس بالنشاط والحماس”.

تابعت: “بعد بداية فصل الشتاء مع دخول الشمس لبرج الجدي، عادة يكون أبرد أوقات السنة من ديسمبر حتى شهر فبراير، لأن الشمس تكون في بيوت زحل البارد، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة، لذلك سيكون هذا الموسم باردا وسيكون به الكثير من المطر والسيول وتساقط الثلوج”.

وتضيف: “يومان مناسبان لطلب الأمور من أصحاب السلطة سواء حكومية أو المديرين بالعمل أو أي شخص له سلطة عليكم، وسيكون هناك اخبار كثيرة تخص الجيوش او التسليح لان تلك الزوايا بتغري اكثر باستخدام القوة، وسيشعر البعض في بعض الأحيان بأن إيقاع يومهم أسرع وسيقومون بإنجاز أشياء كثيرة، ولكن يجب الانتباه لأنهم سيكونوا عصبيين ومتسرعيين في ردودهم وقد يكون بها نوع من الحدة والعصبية أو من إرسال رسائل عن طريق الخطأ بسبب التسرع، أو الخطأ في العمل خاصة مع تراجع عطارد، فيجب الانتباه طوال هذين اليومين مع مراجعة كل الأمور والكلام وأيضا يجب الانتباه خلال القيادة لأن حوادث السيارات واردة أكثر بسبب السرعة وعدم التركيز”.

وتستكمل: “طاقة النار تكون قوية فيجب الانتباه لأي مصدر نار أو كهرباء، ربما نسمع عن قرارات حكومية أو تعيينات بمناصب في بعض الدول، ووارد ايضا نسمع إقالات أو استقالات من مناصب حكومية أو رسمية، ولمن ينتظر قرارات أو أوراق حكومية، ربما تصله خلال هذين اليومين، أيضا يجب معرفة أنهم يومين غير مناسبين للجراحات الخاصة بالأسنان، وقد يزيد فيهما الصداع وآلام الأسنان وأيضا ارتفاع ضغط الدم عند البعض”.

اختتمت: “ستعود حقوق واعتذارات وأمور متأخرة وأشياء ضائعة، وسيشعر البعض بتشتت ونسيان، سيكونوا مترددين وسيتعرض البعض للخداع والكذب والاحتيال، غير أعطال الأجهزة الكهربائية والموبيلات والسيارات والنقل ووسائل التواصل والإنترنت”.