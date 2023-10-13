يستعد عشاق الفلك لرؤية تجربة فلكية جديدة من نوعها وهي كسوف الشمس الحلقي، وذلك سيكون غدًا يوم السبت 14 أكتوبر 2023، ويُطلق على هذه الظاهرة اسم "حلقة النار"، وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء الأمريكتين لأول مرة منذ عام 2012.

وتزامنًا مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي غدًا، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير تأثير هذه الظاهرة على الأبراج الفلكية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "daily mail"، وإليكم المعلومات في السطور التالية:

مع انطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

إليكم في السطور التالية تاثير ظاهرة كسوف الشمس الحلقي على الأبراج التالية:

برج الحمل

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

تؤثر الأنماط والتجارب القديمة عليك لتتصرف بالطريقة المعتادة، ولكن في بعض الأحيان يكون من الأفضل المضي قدمًا واعتماد نهج جديد لحل مشكلة قديمة، قد تكون المرأة ذات أهمية خاصة بالنسبة لك الآن، وتتخذ الترتيبات الحالية المتعلقة بالشراكات منعطفًا جديدًا.

برج الثور

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

من المحتمل أن تكون هناك بدايات جديدة في العمل أو الصحة أو الرفاهية العامة، ويمكن أن يكون للعادات والروتين اليومي أيضًا إجراءات أو ترتيبات جديدة، ومن المحتمل أن يكون تحسين الذات في كل من العقل والجسد مدرجًا في جدول أعمالك الآن ويمكنك اتخاذ قرارات مع الأخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر.

برج الجوزاء

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

يجلب لك كسوف الشمس هذا وعيًا بالعدالة والحب والجمال من المرجح أن ينطلق إبداعك جنبًا إلى جنب مع الرومانسية المحتملة، وقد تكون الدراما والرياضة والترفيه في ذهنك أيضًا، لذا اخرج وتواصل مع الآخرين واستمتع بوقتك.

برج السرطان

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

يمكن أن تظهر قريبًا أنشطة وفرص رائعة في منزلك وعائلتك، يمكنك تحويل منزلك إلى ملاذ هادئ جميل ليستمتع به أفراد العائلة والأصدقاء المقربون.

برج الأسد

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

مع وجود الكثير من النشاط في منزلك في البيئة المحلية والأسرة البعيدة، يمكن أن يكون هناك العديد من المناقشات الطويلة مع الجيران أو الأشقاء، يمكن أيضًا أن يكون النشاط في منطقتك المحلية موضوعًا للمحادثة،.. هل تفكر في الدراسة أم مجرد تنظيم أوراقك؟

برج العذراء

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

قد يدفعك هذا الكسوف إلى شراء أشياء جميلة ولكن غالية الثمن ومع ذلك، يمكنك أيضًا زرع بعض البذور المالية لتنمو وتحول وضعك المالي المستقبلي، وفي البدايات الجديدة التي تجلب مظاهر مالية حقيقية وملموسة ممكنة قريبًا.

برج الميزان

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

كسوف الشمس مع وجود مجموعة من الكواكب الأخرى في برجك، يضيئ حياتك... أخيرًا! وهذا أمر مثير لأن هناك بدايات جديدة في كل مكان، والطريقة التي تتعامل بها مع الأخرين أصبحت الآن قيد إعادة التفاوض.

برج العقرب

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

يجلب هذا الكسوف قدرًا كبيرًا من النشاط النشط إلى عقلك الباطن، لذا انتبه إلى أحلامك الصغيرة أثناء النهار التي قد تخطر على ذهنك، في البداية قد تبدو بعض هذه التغييرات غير مريحة إلى حد ما، ولكن المثابرة تجلب النجاح المحتمل.

برج القوس

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

تحظى آمالك وأحلامك لمزيد من الاهتمام، وقد تتخلص من أحلامك القديمة البالية لصالح تطلعات جديدة وقابلة للتحقيق، وتفكر أكثر في رغباتك فيما يتعلق بالآخرين وكيف يمكنك الحصول على ما يرغب فيه قلبك وفي سعيك لتحقيق الإنجاز بطريقة سلمية أو جميلة.

برج الجدي

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

من المرجح أن تسير الحياة بشكل أكثر سلاسة من المعتاد، ويكون الأهل أو الشخصيات ذات السلطة أكثر مساعدة واستعدادًا لطريقة تفكيرك، وهناك أخبار مثيرة سترغب في سماعها فيما يتعلق بحياتك المهنية أو اتجاه حياتك.

برج الدلو

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

لقد حان الوقت لتوسيع آفاقك وتوسيع رؤيتك لما يمكن أن تكون عليه الحياة. يمكنك السفر أو الدراسة أو التعامل مع أشخاص من بلدان أخرى، افعل شيئًا مختلفًا أو مثيرًا أو غريبًا الآن وسيجلب هذا بعض الحيوية إلى حياتك.

برج الحوت

مع إنطلاق ظاهرة كسوف الشمس الحلقي.. تعرف على تأثيرها الفلكي على الأبراج

قد تكون الموارد المشتركة مثل الأموال أو العقارات أو الاستثمارات في ذهنك، ويمكنك الآن إجراء بعض التغييرات لتحقيق بدايات مالية جديدة، وقد تنشأ مشاعر عميقة مقنعة في ظل هذا الكسوف ويمكنك استخدامها لتحويل رغبات قلبك إلى واقع.