تجربة فلكية مثيرة.. كيف تحدث ظاهرة كسوف الشمس؟

نشهد قريبًا تجربة فلكية مثيرة، وهي كسوف الشمس الحلقي وذلك يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وغالبًا ما يُطلق عليه اسم "حلقة النار"، وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء الأمريكتين لأول مرة منذ عام 2012، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر على وشك الظهور.

ويُطلق على هذا الكسوف أيضًا اسم "حلقة النار" بسبب الشكل المميز للشمس الناتج عن حجب القمر لها جزئيًا، ووفقا لموقع timeanddate سيكون مرئيا على طول مسار ضيق يعبر الولايات المتحدة من ولاية أوريجون إلى تكساس، ثم يمر فوق شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وأجزاء من بليز، وجواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وكولومبيا، والبرازيل، وفي أماكن أخرى من الأمريكتين من ألاسكا إلى الأرجنتين، ووفقا لوكالة ناسا فإن الكسوف الحلقي للشمس يبدأ في مكان وينتهي في مكان آخر، حيث يبدأ في ولاية أوريجون الساعة 9:13 صباحًا وينتهي في تكساس الساعة 12:03 مساءً.

كيف يحدث كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، إنه يحجب ضوء الشمس مؤقتًا ويشكل ظلًا أسود، أثناء كسوف الشمس على الرغم من أن القمر أصغر بكثير لأنه يقع على المسافة الصحيحة من الأرض إلا أنه يمكن أن يحجب ضوء الشمس من منظور الأرض.

ما هو كسوف الشمس الحلقي؟

يحدث الكسوف الحلقي للشمس أو حلقة النار عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكون في أبعد نقطة له عن الأرض، وبما أن القمر أبعد عن الأرض فيبدو أصغر من الشمس ولا يغطي النجم لتشكل حلقة حوله، وأخيرًا ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي دون حماية متخصصة.