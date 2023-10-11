الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تجربة فلكية مثيرة.. كيف تحدث ظاهرة كسوف الشمس؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس

نشهد قريبًا تجربة فلكية مثيرة، وهي كسوف الشمس الحلقي وذلك يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وغالبًا ما يُطلق عليه اسم "حلقة النار"، وسيكون مرئيًا في معظم أنحاء الأمريكتين لأول مرة منذ عام 2012، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر على وشك الظهور.

 

ويُطلق على هذا الكسوف أيضًا اسم "حلقة النار" بسبب الشكل المميز للشمس الناتج عن حجب القمر لها جزئيًا، ووفقا لموقع timeanddate سيكون مرئيا على طول مسار ضيق يعبر الولايات المتحدة من ولاية أوريجون إلى تكساس، ثم يمر فوق شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، وأجزاء من بليز، وجواتيمالا، وهندوراس، ونيكاراغوا، وكوستاريكا، وبنما، وكولومبيا، والبرازيل، وفي أماكن أخرى من الأمريكتين من ألاسكا إلى الأرجنتين، ووفقا لوكالة ناسا فإن الكسوف الحلقي للشمس يبدأ في مكان وينتهي في مكان آخر، حيث يبدأ في ولاية أوريجون الساعة 9:13 صباحًا وينتهي في تكساس الساعة 12:03 مساءً.

 

 

كيف يحدث كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، إنه يحجب ضوء الشمس مؤقتًا ويشكل ظلًا أسود، أثناء كسوف الشمس على الرغم من أن القمر أصغر بكثير لأنه يقع على المسافة الصحيحة من الأرض إلا أنه يمكن أن يحجب ضوء الشمس من منظور الأرض.

 

ما هو كسوف الشمس الحلقي؟

يحدث الكسوف الحلقي للشمس أو حلقة النار عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكون في أبعد نقطة له عن الأرض، وبما أن القمر أبعد عن الأرض فيبدو أصغر من الشمس ولا يغطي النجم لتشكل حلقة حوله، وأخيرًا ليس من الآمن أبدًا النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي دون حماية متخصصة.

كسوف الشمس ظاهرة كسوف الشمس الكسوف الحلقي القمر الشمس

مواد متعلقة

مع الاحتفال به.. كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للصحة النفسية

في عيد ميلاده.. كيف عبر «الكينج» عن قضايا وطنه في أغانيه؟

لهذا السبب لا يجب عليك تناول جميع الفيتامينات فى الصباح

تخفيف أعراض انقطاع الطمث.. فوائد بذور الكتان للسيدات

بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. ناجية تحكي عن علاج تدليك الندبات

بخطوات بسيطة.. طريقة صنع مكرونة بشاميل في المنزل

طريقة عمل اللانشون باللحم في المنزل بخطوات بسيطة ولذيذة

في عيد ميلادها.. بيلا حديد عارضة الأزياء التي تعشق الخيول وتألقت في عالم الموضة

الأكثر قراءة

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

تقرير: نجم ريال مدريد يختار تمثيل المغرب بدلًا من إسبانيا

عاجل.. إعادتهم أو زلزلة إسرائيل.. عائلات أسرى الاحتلال تهدد هرتسوغ

اليوم الموعد النهائى للكشف الطبى لراغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

الجارديان: انقسام فى الرأى العام الأمريكى حول الأحداث فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته