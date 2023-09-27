الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما هى ظاهرة القمر العملاق وأسباب حدوثها؟

القمر العملاق
القمر العملاق

ينتظر محبو علم الفلك يوم الجمعة المقبل 29 سبتمبر، حدثا مهما وهو ظهور "القمر العملاق" الذي يحمل اسم "قمر الحصاد"، سيبدو مكتملاً وأكثر إشراقا من المعتاد.

وتستعرض "الدستور" أهم المعلومات عن الظاهرة وأسباب حدوثها.

تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر عند أقرب نقطة له من الأرض في مدارها، هذا يجعل القمر يبدو أكبر وألمع من المعتاد، وتحدث هذه الظاهرة بشكل دوري، حيث يتم تحديد الأوقات التي يمكن فيها رؤية القمر العملاق مسبقًا، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تحدث بشكل دوري، إلا أن حجم ولون القمر يختلفان بشكل طفيف في كل مرة يحدث فيها هذا الحدث، وذلك يعتمد على عوامل مثل حالة الجو والغيوم والتلوث الضوئي.

ويكون حجم القمر العملاق أكبر بنسبة من 12.5% إلى 14% من القمر الصغير، وأكبر من متوسط حجم القمر المُكتمل بـ 5.9% إلى 6.9، ويجذب ظهور القمر العملاق اهتمامًا كبيرًا من قبل المشاهدين، حيث يتمتع بجمال طبيعي لافت للنظر، وتعتبر هذه الظاهرة فرصة جيدة للتصوير كما يحظى بشعبية كبيرة بين هواة المشاهدة والفلكيين.

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أسباب حدوث ظاهرة القمر العملاق 

تحدث ظاهرة القمر العملاق بسبب انحراف مسار القمر حول الأرض عن المسار المستقيم، حيث يتحرك القمر في مدار بيضاوي حول الأرض، لذلك فإن القمر يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض من غيرها.

وتتأثر مدارات الأجرام السماوية بعدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل هو جاذبية الأجرام السماوية المختلفة، وبالنسبة للقمر، فإنه يتأثر بجاذبية الأرض والشمس، حيث تؤثر قوة جاذبية الشمس على مدار القمر وتجعله يتحرك بشكل بطيء أو سريع حول الأرض، وهذا يؤدي إلى تغير مسافته عن الأرض.

وتحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يكون القمر في نقطة الاقتراب الكاملة من الأرض، وهي النقطة التي يكون فيها القمر على أقرب مسافة من الأرض في مدارها، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تحدث بشكل دوري، إلا أن حجم ولون القمر يختلف بشكل طفيف في كل مرة يحدث فيها هذا الحدث، وذلك يعتمد على عوامل مثل حالة الجو والغيوم والتلوث الضوئي.

 

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