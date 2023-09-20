الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

راقبوا السماء.. القمر و"قلب العقرب" يقترنان قريبا

القمر
القمر

ينتظر العديد من محبي علم الفلك الخميس المقبل، مشاهدة ظاهرة قلب العقرب وهى ظاهرة فلكية رائعة وجميلة.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية فى بيان عن هذه الظاهرة: إن القمريُرى مقترنًا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بعد غروب شمس غد الخميس ودخول الليل في ذلك اليوم وأن أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.. ويمكن رؤية هذا الاقتران حتى غروب المشهد بغضون الساعة 10:30 مساء تقريبا.

وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية خلال تصريحاته عن هذه الظاهرة  التي ينتظرها العديد من محبي علم الفلك أنه لا توجد علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.

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معلومات مهمة

- النجم العملاق هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف.

- يبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية.

- يعتبر ألمع نجم في برج العقرب.

- يمكن رؤية اقتران القمر مع النجم العملاق اتجاه الشرق في الرابعة صباحًا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس.

-  يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

- من الظواهر الليلية وليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا .

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