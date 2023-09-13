الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس معهد الفلك لـ«الدستور»: أعددنا دليلًا استرشاديًا لمواجهة مخاطر الزلازل.. ومصر آمنة

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مصر خارج حزام الزلازل، مؤكدًا “الوضع آمن ولا داعي للقلق”.

وعلق رئيس معهد الفلك لـ "الدستور" على مخاوف ما بعد الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أيام وخلّف أكثر من 2900 قتيل، مؤكدًا أن الوضع في مصر مختلف، ومعهد الفلك يُكرر تأكيده على أن مصر خارج حزام الزلازل، ولم تحدث في تاريخ مصر أي زلازل مُدمرة.

وتابع مؤكدًا أن معهد الفلك أعدّ دليلًا استرشاديًا لمواجهة مخاطر الزلازل، بالتعاون مع مجلس الوزراء وتم تعميمه على المحافظات، يوضح استراتيجية التعامل مع الزلازل.

وأشار "القاضي" إلى أن هناك مكاتب لإدارة الأزمات والكوارث داخل كل محافظة، ويقوم معهد الفلك بتدريب العاملين بهذه المكاتب على التدخل وقت الأزمة، لتقليل عدد الإصابات والخسائر.

خسائر زلزال المغرب

وضربت هزة أرضية بقوة 7.2 درجة، المغرب، السبت الماضي، وتسبب في مقتل أكثر من 2900 شخص، وإصابة حوالي 5 آلاف آخرين، وأحدث دمارًا كبيرًا.

وأعلنت عدد من الدول عن مساهمتها في أعمال الإغاثة والإنقاذ في المغرب بعد الزلزال المُدمر، وكانت مصر في صدارة الدول التي أعلنت عن تضامنها مع المغرب بعد كارثة الزلزال.

زلزال تركيا

وشهدت بداية العام 2023، زلزال قوي في تركيا وسوريا، في السادس من نوفمبر، تسبب في مقتل نحو 50 ألف مواطن في البلدين، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين، وخسائر مادية ضخمة.

العاصفة دانيال.. وخسائر ليبيا

كما أعلنت مصر عن تضامنها مع الشعب الليبي في أزمته بعد السيول المُدمرة التي تعرضت لها مدينة درنة بعد مرور إعصار دانيال، والتي خلّفت آلاف القتلى ودمرت عدد كبير من المنازل، حيث ساهمت مصر بقوات إنقاذ.

الزلزال معهد الفلك توابع زلزال المغرب هزة أرضية جاد القاضي

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