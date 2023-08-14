الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"دور معهد الفلك في الحد من المخاطر".. ندوة عن المعهد المصري في جامعة أردنية

الدكتور جاد القاضي
الدكتور جاد القاضي

شهدت جامعة إربد الأهلية في الأردن، ندوة حول المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، ودوره في الحد من المخاطر بالوطن العربي وإفريقيا.

الندوة التي عُقدت بحضور الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد الفلك، شملت الحديث عن دور الصرح العلمي الكبير في مصر، في التنمية المُستدامة في إفريقيا والوطن العربي.

وتحدّث الدكتور القاضي، خلال الندوة عن نشأة المعهد وتطوره، إلى جانب التخصصات الموجودة داخله، وكيف يعمل، والأنشطة التي يقوم بها العلماء المصريين بداخله، والتي تشمل دراسة الزلازل والفلك والبراكين والبترول والشح المائي والتصحر، وأثر النشاط المغناطيسي على الملاحة الجوية والبحري، إلى جانب الدراسة حول الطاقة الشمسية ومتطلباتها وآثارها، كما أكد على أهمية توحيد المنظومة القومية العربية للرصد والمراقبة للنشاط الزلزالي.

جاء ذلك في حضور المهندس عوني الخصاونة الأمين العام للاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية.

جامعة إربد الأهلية جامعة إربد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأردن أفريقيا

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