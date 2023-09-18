من الحمل للحوت.. التوقعات الفلكية للأبراج 18 سبتمبر 2023

لكافة الأبراج صفات وعلامات مختلفة وعالم الأبراج لا نهاية له ، تجد العديد من الصفات والسمات التى يتسم بها البرج من الحمل للحوت لذا خلال سطور نوضح ماذا يخبىء كل برج لليوم 18 سبتمبر.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

فيما يخص برج الحمل تتبخر المخاوف المالية مع ظهور سبل جديدة لكسب المال بالنسبة لك، و سيساعد أسلوب الحياة النشط في تجنب الأمراض البسيطة، كما إن مساعدة شخص ما في مجتمعك ستساعد في رفع مكانتك، وقد تشعر ربات البيوت بالاستياء من روتينهن الممل ويحاولن بكافة الطرق تغيره.

رقم الحظ: 2

اللون المحظوظ: الخوخ

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

هذا هو الوقت المناسب لبذل المزيد من الجهد على الصعيد الأكاديمي، لذا العادات الغذائية الصحية سوف تجدك يقظًا وحيويًا. سيؤدي التنفيذ الكفء لمهمة معينة إلى زيادة مكانتك في العمل.

رقم الحظ: 9

لون الحظ: أحمر

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

سوف تفعل الكثير لتخفيف المشاكل التي يواجهها العمال على الصعيد المهني، سيحظى المسافرون إلى الخارج بتجربة لا تُنسى، لذا من المحتمل أن يشتري البعض منكم عقارات على شكل قطعة أرض أو شقة.

رقم الحظ: 18

اللون المحظوظ: أرجواني

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

هناك مكافآت جيدة للعاملين المستقلين في صفقة على وشك أن يتم إبرامها، لذا سيتم استبدال التوترات العائلية قريبًا بالسلام والهدوء في المنزل.

رقم الحظ: 17

اللون المحظوظ: كستنائي

برج الاسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

من المرجح أن تمنحك سيارة جديدة أو منتج كبير إحساسًا بالإنجاز، من المحتمل أن تتبنى برنامجًا للياقة البدنية يتناسب مع نمط حياتك. على الصعيد المهني أو الأكاديمي، لن يكون لديك الكثير مما يدعو للقلق.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: أبيض

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)

من المرجح أن تظهر مهاراتك التفاوضية في المقدمة على الصعيد المالي. هذا هو الوقت المناسب لاستئناف نظام التمارين الذي تخليت عنه، قد تشعر بالمسؤولية تجاه أحد كبار العائلة لأن الآخرين يثقون بك.

رقم الحظ: 5

لون الحظ: أخضر

برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

الصحة ستبقى ممتازة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لذا من المرجح أن يتم استلام المستحقات السابقة التي كنت تنتظرها قريبًا، ستكون العائلة أكثر رعاية وستفعل الكثير لتجعلك تشعر بالراحة.

رقم الحظ: 11

اللون المحظوظ: كريمي

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

تغيير المشهد سيكون مفيدًا للصحة، لذا من المرجح أن تحظى قدراتك في المهام المتعددة بالاعتراف الفوري بك في العمل كما أن القرارات الصحيحة على الصعيد الأكاديمي ستبقيك مسيطرًا تمامًا على الأمور.

رقم الحظ: 4

لون الحظ: فضي

برج القوس (23 نوفمبر – 21 ديسمبر)

من الناحية المالية، سيكون اليوم مناسبًا تمامًا حيث تتم الإشارة إلى أرباح جيدة. هذا هو الوقت المناسب لاستعادة لياقتك البدنية. يعد تبديل الوظيفة بساعات عمل أفضل وامتيازات إضافية. ستكون العائلة أكثر استجابة لاحتياجاتك

رقم الحظ: 8

اللون المحظوظ: أزرق داكن

برج الجدي (22 ديسمبر – 21 يناير)

الوقت المناسب ينتظر أولئك الذين يخططون للسفر إلى الخارج. يمكن لأولئك الذين يعملون في مجال العقارات أن يجدوا يومًا مربحًا. هناك الكثير من الرضا على الصعيد الأكاديمي، مع تحسن أداءك.

رقم الحظ: 7

لون الحظ: برتقالي

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

من المرجح أن تصل خياراتك الاستثمارية إلى نقطة الهدف ، لذا هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود حتى تتمكن من التمتع بصحة مثالية، من المرجح أن يحقق تجار العقارات مكاسب كبيرة في سوق العقارات، سيكون عدم اهتمامك بمهمة ما على الصعيد الأكاديمي واضحًا تمامًا.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: أرجواني

الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

يمكن لأولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن وضعهم المالي أن يرتاحوا بسهولة سوف يتمكن المهتم بالصحة من تحقيق اللياقة الكاملة، لذا يمكنك الشروع في مشروع لكسب المال مع أحد المقربين.

رقم الحظ: 1

لون الحظ: ذهبي