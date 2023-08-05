السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استعادة الطاقة والحماس.. تعرف على تأثير دخول القمر محيط برج الحمل

ابراج
ابراج

يتساءل الكثير من الناس عن طاقتهم خلال الفترة التي يكون فيها القمر مكتمل  فهناك تأثيرات كبيرة أيضا لدخول القمر في محيط كوكب أورانوس خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير.

وخرج القمر من محيط برج الدلو ودخل محيط برج الحم  مرة اخرى منذ فجر اليوم، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول منى: القمر لمدة يومين ونصف في محيط برج الحمل، وهذا له دور كبير في استعادة طاقتنا واندفاعنا وحماسنا بعد يومان شعر فيهم الجميع بالكسل والرغبة في الانعزال وكانت طاقتهم عصبية وثقيلة جدا.

الطاقة اليوم سيكون فيها نوع من الاندفاع والسرعة وحاولوا أن تجعلوا كلامكم لطيف وحاولوا عدم التسرع في أي كلام لأن القمر سيكون في اتصال سلبي مع كوكب عطارد واحذروا من السرعة الزائدة على الطرق.

ورغم ذلك سيخفف من هذا وجود زاوية سعيدة مع الزهرة التي ستجعل الكثير من الناس يأتي لهم اعترافات أو مبادرات عاطفية أو ربما بزلات لسان او في وسط كلام، من الممكن أن تزيد تلك الزاوية رغبتكم في عمليات الشراء وكثير من الناس سيتسرعوا في شراء أشياء  لا يريدونها ولن يستفيدون منها.

وتضيف: "غدا القمر سيدخل في تربيع مع كوكب المريخ حاكم برج الحمل سيجعل الطاقة عصبية واكثر تهور ومن الممكن أن تنشط رياح حارة أو تراب أو أحداث عنف في بعض الدول تحديدا أماكن الصراعات، اليومان غير مناسبين تماما لعلاج الأسنان أو علاج العيون، وسيزيد الشعور بالصداع، من يوم الأربعاء سيكون يوم مناسب لبدأ الدايت أو الذهاب الى صالات الألعاب الرياضية، يجب أيضا الاستماع الى الرسائل المهمة التى تأتي من خلال الأحلام على الرغم من المخاوف الموجودة بها".

وتستكمل: "كوكب عطارد في معارضة مباشرة لكومب زحل لذلك سيكون سوء الفهم وارد جدا ومشاكل التواصل وستزيد اعطال أجهزة الاتصال والمواصلات واحيانا أعطال بالأجهزة الالكترونية أو السيارات بدون أسباب واضحة، سيكون هناك إحساس زائد بالشك في كل ما يقال أو يحدث، سيكون إحساسنا عكس كلامنا وكلام الآخرين أيضا عكس مشاعرهم لأن هناك احساس بعدم الأمان أو القلق، وارد جدا وجود مشاكل بالابنية أو تصدع منازل أو تعطيلات بالسفر والاوراق الرسمية ولخبطة بالنوم وبمواعيد روتينكم اليومي وسأزيد مشاكل الجهاز الهضمي".

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