الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

بعد استحداثها مؤخرا.. ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة "Gemini" من جوجل؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

إن سباق الذكاء الاصطناعي على قدم وساق، وتخطط جوجل لإعادة المعركة مباشرة إلى مايكروسوفت وشركائها  في ال AI جعلت شركة البحث العملاقة تقوم بتغيير علامتها التجارية Bard chatbot وDuet AI إلى Google Gemini.

ماذا حدث لـ Bard، ولماذا أصبح Google Gemini الآن؟

حسب موقع ديلي ميل البريطاني فقد كان برنامج Bard chatbot يعمل على نظام PaLM وهو نموذج لغة المسارات الأقدم حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، عندما قامت Google بتحويله ليعمل على Gemini Pro.

txt

خبير تكنولوجيا معلومات: الذكاء الاصطناعى سيغير سوق العمل ويخفى بعض الوظائف

 

بعد ذلك، بعد حوالي عام من ظهوره لأول مرة في أعقاب ChatGPT من OpenAI، أوقفت Google برنامج الدردشة Bard الخاص بها وأعادت تسميته إلى Gemini.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الشركة أيضًا Gemini Ultra، وهو إصدار مدفوع الأجر من برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم نموذج اللغة الكبير الأكبر والأكثر تقدمًا من Google.

ما هو جوجل Gemini وماذا يفعل؟

يمكنك التفكير في Gemini كبديل Google لـ ChatGPT  من المفترض أن يكون قادرًا على التعامل مع معظم المهام التي قد تقدمها إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Open AI.

تقول جوجل أن gemini متعدد الوسائط يجب أن يعني هذا أن برنامج الدردشة الآلي يمكنه تلقي مدخلات بتنسيقات مختلفة من نصوص وصور وفيديو وصوت وإعطاء مخرجات بأي من هذه التنسيقات.

txt

نائبة تتساءل: هل يناقش البرلمان مشروع قانون لجرائم الذكاء الاصطناعى؟


وحسب التقرير فإن عملية استخدام الوسائط المتعددة الخاصة بـ Gemini تبدو أكثر سلاسة وأسرع مما هي عليه في الواقع، ومع ذلك، لا تزال قدرات chatbot مثيرة للإعجاب للغاية.

أين يمكن الوصول إلى Gemini؟

إن نموذج Gemini اللغوي الكبير متاح بالفعل لمستخدمي Search Geneative Experiences (SGE)، والذي يتضمن قدرة Gemini على قراءة وتلخيص كميات كبيرة من المواد في تجربة بحث Google.

لكن SGE متاح فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في قائمة الانتظار في Search Labs، وهي منصة Google للتجارب المتعلقة بالبحث.

لكن إلى جانب تغيير العلامة التجارية Bard، أعلنت الشركة أنها ستطلق تطبيقات مخصصة من Gemini على نظام ال Android ونظام ال iOS  جنبًا إلى جنب مع Google Assistant.

 

txt

آراء لأكاديميين وكتاب ترصد ضعف تقنيات الذكاء الاصطناعي أمام الكتابة الإبداعية

 

ما هو gemini المتقدم المدفوع؟

عبارة عن خدمة مدفوعة من برنامج الدردشة الآلي ستمنحك إمكانية الوصول إلى Ultra 1.0، والذي تدعي Google أنه نموذج الذكاء الاصطناعي الأكبر والأكثر قدرة في العالم.

تدعي الشركة أنه سيكون برنامج الدردشة الآلي الأكثر تفضيلاً مقارنة بالبدائل الرائدة في التقييمات القادمة بين المستخدمين في العالم ولم تقدم جوجل أي تفاصيل إضافية حول كيفية إجراء الاختبارات، بما في ذلك ما إذا كان ChatGPT أحد البدائل.

وسوف يكون متاحًا كجزء من خطة Google One AI Premium مقابل 19.99 دولارًا شهريًا بصرف النظر عن الوصول إلى Gemini Advanced، ستمنحك الخطة أيضًا مساحة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت والقدرة على استخدام Gemini في المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات ومنتجات Google الأخرى.

ووفقًا لشركة Google، يجب أن يكون Gemini Advanced أكثر قدرة على القيام بالمهام المعقدة مثل البرمجة والتفكير المنطقي واتباع التعليمات الدقيقة وحتى التعاون في المشاريع الإبداعية وبصرف النظر عن إجراء محادثات أكثر تفصيلاً وأطول، ينبغي أيضًا أن يكون قادرًا على فهم السياقات من المطالبات السابقة.

وايضا إن Gemini Advanced يمكنه العمل كمدرس شخصي يقوم بإنشاء تعليمات خطوة بخطوة وعينات من الاختبارات والمناقشات ذهابًا وإيابًا المصممة خصيصًا لأسلوب التعلم الخاص بك.

txt

كيف ساهم الذكاء الإصطناعي في تحسين اكتشاف الأماكن والطرق؟.. أكاديمية تجيب


هل Google Gemini أفضل من ChatGPT الخاص بـ OpenAI؟

ادعى DeepMind من Google في تقرير فني أن Gemini يتفوق على ChatGPT في الاختبارات المختلفة فقد حصل على 90.04٪ في اختبار MMLU وهو فهم اللغة متعدد المهام، مقارنة بأداء الخبير البشري بنسبة 89.8٪ وأعلى مستوى في ChatGPT بنسبة 86.4٪.

اقرأ أيضاً

الأونروا: الشرطة في جنوب غزة أقل استعدادا لتوفير حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية

Gemini الذكاء الاصطناعي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي شات ال ai جوجل

الأكثر قراءة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

برلمانى: مواقف الرئيس السيسى التاريخية فى دعم الفلسطينيين غيّرت مجرى التاريخ

"الأعلى للإعلام" يثمن قرارات الرئيس السيسى بشأن الحماية الاجتماعية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مشروع القرن.. آخر ما يجرى فى المتحف المصرى الكبير: العد التنازلى للافتتاح بدأ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة