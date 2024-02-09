بعد استحداثها مؤخرا.. ما هي أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة "Gemini" من جوجل؟

إن سباق الذكاء الاصطناعي على قدم وساق، وتخطط جوجل لإعادة المعركة مباشرة إلى مايكروسوفت وشركائها في ال AI جعلت شركة البحث العملاقة تقوم بتغيير علامتها التجارية Bard chatbot وDuet AI إلى Google Gemini.

ماذا حدث لـ Bard، ولماذا أصبح Google Gemini الآن؟

حسب موقع ديلي ميل البريطاني فقد كان برنامج Bard chatbot يعمل على نظام PaLM وهو نموذج لغة المسارات الأقدم حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2023، عندما قامت Google بتحويله ليعمل على Gemini Pro.

بعد ذلك، بعد حوالي عام من ظهوره لأول مرة في أعقاب ChatGPT من OpenAI، أوقفت Google برنامج الدردشة Bard الخاص بها وأعادت تسميته إلى Gemini.

وإلى جانب ذلك، أطلقت الشركة أيضًا Gemini Ultra، وهو إصدار مدفوع الأجر من برنامج الدردشة الآلي الذي يستخدم نموذج اللغة الكبير الأكبر والأكثر تقدمًا من Google.

ما هو جوجل Gemini وماذا يفعل؟

يمكنك التفكير في Gemini كبديل Google لـ ChatGPT من المفترض أن يكون قادرًا على التعامل مع معظم المهام التي قد تقدمها إلى برنامج الدردشة الآلي الخاص بـ Open AI.

تقول جوجل أن gemini متعدد الوسائط يجب أن يعني هذا أن برنامج الدردشة الآلي يمكنه تلقي مدخلات بتنسيقات مختلفة من نصوص وصور وفيديو وصوت وإعطاء مخرجات بأي من هذه التنسيقات.



وحسب التقرير فإن عملية استخدام الوسائط المتعددة الخاصة بـ Gemini تبدو أكثر سلاسة وأسرع مما هي عليه في الواقع، ومع ذلك، لا تزال قدرات chatbot مثيرة للإعجاب للغاية.

أين يمكن الوصول إلى Gemini؟

إن نموذج Gemini اللغوي الكبير متاح بالفعل لمستخدمي Search Geneative Experiences (SGE)، والذي يتضمن قدرة Gemini على قراءة وتلخيص كميات كبيرة من المواد في تجربة بحث Google.

لكن SGE متاح فقط لمجموعة صغيرة من المستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في قائمة الانتظار في Search Labs، وهي منصة Google للتجارب المتعلقة بالبحث.

لكن إلى جانب تغيير العلامة التجارية Bard، أعلنت الشركة أنها ستطلق تطبيقات مخصصة من Gemini على نظام ال Android ونظام ال iOS جنبًا إلى جنب مع Google Assistant.

ما هو gemini المتقدم المدفوع؟

عبارة عن خدمة مدفوعة من برنامج الدردشة الآلي ستمنحك إمكانية الوصول إلى Ultra 1.0، والذي تدعي Google أنه نموذج الذكاء الاصطناعي الأكبر والأكثر قدرة في العالم.

تدعي الشركة أنه سيكون برنامج الدردشة الآلي الأكثر تفضيلاً مقارنة بالبدائل الرائدة في التقييمات القادمة بين المستخدمين في العالم ولم تقدم جوجل أي تفاصيل إضافية حول كيفية إجراء الاختبارات، بما في ذلك ما إذا كان ChatGPT أحد البدائل.

وسوف يكون متاحًا كجزء من خطة Google One AI Premium مقابل 19.99 دولارًا شهريًا بصرف النظر عن الوصول إلى Gemini Advanced، ستمنحك الخطة أيضًا مساحة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت والقدرة على استخدام Gemini في المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات ومنتجات Google الأخرى.

ووفقًا لشركة Google، يجب أن يكون Gemini Advanced أكثر قدرة على القيام بالمهام المعقدة مثل البرمجة والتفكير المنطقي واتباع التعليمات الدقيقة وحتى التعاون في المشاريع الإبداعية وبصرف النظر عن إجراء محادثات أكثر تفصيلاً وأطول، ينبغي أيضًا أن يكون قادرًا على فهم السياقات من المطالبات السابقة.

وايضا إن Gemini Advanced يمكنه العمل كمدرس شخصي يقوم بإنشاء تعليمات خطوة بخطوة وعينات من الاختبارات والمناقشات ذهابًا وإيابًا المصممة خصيصًا لأسلوب التعلم الخاص بك.



هل Google Gemini أفضل من ChatGPT الخاص بـ OpenAI؟

ادعى DeepMind من Google في تقرير فني أن Gemini يتفوق على ChatGPT في الاختبارات المختلفة فقد حصل على 90.04٪ في اختبار MMLU وهو فهم اللغة متعدد المهام، مقارنة بأداء الخبير البشري بنسبة 89.8٪ وأعلى مستوى في ChatGPT بنسبة 86.4٪.