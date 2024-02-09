الأونروا: الشرطة فى جنوب غزة أقل استعدادًا لتوفير حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية

قال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، إن الشرطة في جنوب غزة أصبحت أقل استعدادًا لتوفير حراسة شاحنات المساعدات الإنسانية بعد مقتل عدة ضباط في غارات جوية إسرائيلية منفصلة، حسبما ذكرت فرانس 24.

وقال لازاريني إن الشرطة أصبحت غير مستعدة بشكل متزايد لمرافقة شاحنات المساعدات التي يحاصرها المدنيون الذين يبحثون عن الطعام، حيث ورد أن العديد من الضباط لقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقال لازاريني إن ثمانية ضباط قُتلوا في ثلاث غارات جوية إسرائيلية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال للصحفيين "إنهم يقولون كفى".

عمليات القتل الإسرائيلية السرية في مستشفى بالضفة الغربية



قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إن مقتل ثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي على يد كوماندوز إسرائيليين متنكرين في زي عاملين طبيين ونساء مسلمات قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المسلحين الثلاثة قتلوا في 29 يناير في عملية سرية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام "الشين بيت" وشرطة الحدود في مستشفى ابن سينا في جنين، إحدى أكثر المدن اضطرابًا في الضفة الغربية.

وقال خبراء الأمم المتحدة في بيان: "بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب"، في إشارة إلى باسل الغزاوي، وهو مريض يعالج من إصابات، بحسب ما أوردته رويترز.



وأضافوا أنه "من خلال التنكر على ما يبدو كعاملين طبيين ومدنيين غير مؤذين ومحميين، ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضًا للوهلة الأولى جريمة حرب تتمثل في الغدر، وهو أمر محظور في جميع الظروف"، ودعوا إسرائيل إلى إجراء تحقيق.

والخبراء المعنيون هم مقررون خاصون تعينهم الأمم المتحدة لدراسة قضية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

اقتربت إسرائيل يوم الجمعة من شن هجوم بري واسع النطاق ضد مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القادة العسكريين بتقديم خطة لإجلاء المدنيين من المنطقة.



وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقتها الولايات المتحدة وكبار المسئولين في الأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح ـ حيث يعيش نحو 1,3 مليون فلسطيني نازح في ظروف بائسة ـ من شأنه أن يؤدي إلى "حمام دم"، فقد بدت إسرائيل عازمة على المضي قدمًا في الهجوم.

وقال نتنياهو في بيان، الجمعة، رافضًا تحذيرًا من إدارة بايدن بأنها لا تستطيع دعم هجوم على رفح: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس وبقاء أربع كتائب لحماس في رفح".